تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

بينهم إريكسن وتشامبرلين.. نجوم يبحثون عن أندية بعد غلق نافذة الانتقالات

04:00 ص السبت 06 سبتمبر 2025
    نورجيو ريجيلون وجيمس ماديسون يرفعان لافتة لمدربهم
    كريستيان إريكسن
    اريكسن
    ديلي آلي لاعب منتخب إنجلترا
    ديلي آلي
    تشامبرلين في المباراة
    تشامبرلين
    باتريك بامفورد
    الجامايكي مايكل أنطونيو
    المهاجم الجمايكي مايكل أنطونيو
انتهت فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من سبتمبر، حيث تم إنفاق مبلغ قياسي مقدر بـ 3.11 مليار جنيه إسترليني (4.16 مليار دولار).

ومع أنه لن يكون هناك أي انتقالات حتى يناير، لا يزال بإمكان الأندية تعزيز صفوفها من خلال التعاقد مع لاعب حر، حيث لن تُفرض أي رسوم على التعاقد مع هؤلاء اللاعبين، لكن مطالب الأجور من الممكن أن تُشكل عائقا.

نجوم يبحثون عن أندية

حراسة المرمى: فريزر فورستر.

خط الدفاع: تومياسو - سيرجيو ريجيلون - كريج داوسون - جمال لويس.

خط الوسط: كريستيان إريكسن - جوش براونهيل - ديلي آلي - تشامبرلين.

خط الهجوم: باتريك بامفورد - ميكيل أنطونيو.

دكة البدلاء:

جويل وارد (35 عامًا، ظهير أيمن، النادي السابق: كريستال بالاس)، لوكاس فابيانسكي (40 عامًا، حارس مرمى، النادي السابق: وست هام يونايتد)، حكيم زياش (32 عامًا، جناح، الدحيل القطري).

نجوم يبحثون عن أندية ريجيلون تشامبرلين ديلي آلي كريستيان إريكسن أنطونيو
