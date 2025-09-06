انتهت فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من سبتمبر، حيث تم إنفاق مبلغ قياسي مقدر بـ 3.11 مليار جنيه إسترليني (4.16 مليار دولار).

ومع أنه لن يكون هناك أي انتقالات حتى يناير، لا يزال بإمكان الأندية تعزيز صفوفها من خلال التعاقد مع لاعب حر، حيث لن تُفرض أي رسوم على التعاقد مع هؤلاء اللاعبين، لكن مطالب الأجور من الممكن أن تُشكل عائقا.

نجوم يبحثون عن أندية

حراسة المرمى: فريزر فورستر.

خط الدفاع: تومياسو - سيرجيو ريجيلون - كريج داوسون - جمال لويس.

خط الوسط: كريستيان إريكسن - جوش براونهيل - ديلي آلي - تشامبرلين.

خط الهجوم: باتريك بامفورد - ميكيل أنطونيو.

دكة البدلاء:

جويل وارد (35 عامًا، ظهير أيمن، النادي السابق: كريستال بالاس)، لوكاس فابيانسكي (40 عامًا، حارس مرمى، النادي السابق: وست هام يونايتد)، حكيم زياش (32 عامًا، جناح، الدحيل القطري).