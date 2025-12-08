إعلان

لميس الحديدي تُطالب بـفتح الملفات المسكوت عنها في الاتحادات الرياضية

كتب : داليا الظنيني

10:59 م 08/12/2025

لميس الحديدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن استعادة حق السباح يوسف محمد والعديد من الشباب الذين فقدوا حياتهم أثناء ممارسة الرياضة تتطلب مواجهة جذرية لأوضاع الاتحادات الرياضية في مصر.


وقالت خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار" تعليقًا على هاشتاج "حق يوسف لازم يرجع.. ازم نفتح الملفات المسكوت عنها ونتكلم بجد"، محذرة من أن هذه الملفات تحوي "أعشاش دبابير تقتلنا" إذا تُركت بدون حلول جذرية.


وأضافت الحديدي، إنها تتابع باهتمام تحقيقات النيابة السريعة والدقيقة في وفاة يوسف محمد، والتي تستوجب كل مجلس إدارة اتحاد السباحة.


وتابعت أن استعادة الحق ليست فقط عبر المسؤولية الجنائية، بل أيضًا بمواجهة واضحة وجريئة وصارمة لأوضاع اتحادات الرياضة في مصر، مشيرة إلى سلسلة من الحوادث المماثلة التي وقعت خلال عام واحد فقط.


وطالبت بتطبيق صارم للأكواد الطبية، معتبرة أن توفر جهاز إنعاش القلب ليس كافيًا، بل يجب وجود أطباء متخصصين مدربين على استخدام هذه الأجهزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لميس الحديدي الملفات المسكوت عنها الاتحادات الرياضية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة