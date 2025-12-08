لميس الحديدي تُطالب بـفتح الملفات المسكوت عنها في الاتحادات الرياضية



أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن استعادة حق السباح يوسف محمد والعديد من الشباب الذين فقدوا حياتهم أثناء ممارسة الرياضة تتطلب مواجهة جذرية لأوضاع الاتحادات الرياضية في مصر.



وقالت خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار" تعليقًا على هاشتاج "حق يوسف لازم يرجع.. ازم نفتح الملفات المسكوت عنها ونتكلم بجد"، محذرة من أن هذه الملفات تحوي "أعشاش دبابير تقتلنا" إذا تُركت بدون حلول جذرية.



وأضافت الحديدي، إنها تتابع باهتمام تحقيقات النيابة السريعة والدقيقة في وفاة يوسف محمد، والتي تستوجب كل مجلس إدارة اتحاد السباحة.



وتابعت أن استعادة الحق ليست فقط عبر المسؤولية الجنائية، بل أيضًا بمواجهة واضحة وجريئة وصارمة لأوضاع اتحادات الرياضة في مصر، مشيرة إلى سلسلة من الحوادث المماثلة التي وقعت خلال عام واحد فقط.



وطالبت بتطبيق صارم للأكواد الطبية، معتبرة أن توفر جهاز إنعاش القلب ليس كافيًا، بل يجب وجود أطباء متخصصين مدربين على استخدام هذه الأجهزة.