البابا تواضروس: النظام والأمانة والرحمة عمود فقري للخدمة الاجتماعية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا أرسانيوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني عددًا من الملفات الخاصة بالخدمة في إيبارشية الوادي الجديد.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا بضابا عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة بإيبارشية نجع حمادي.

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن نجاح أي عمل في مجال الرعاية الاجتماعية يعتمد على ثلاثة أسس رئيسية، هي النظام والمنظومة والالتزام، والأمانة، والرحمة، مشددًا على أن هذه المبادئ ليست مجرد شعارات نظرية أو كلمات تقال في الاجتماعات، بل هي قواعد عملية يجب أن يلتزم بها كل من يعمل في هذا المجال، سواء كان كاهنًا أو أي مسؤول أو مشارك في تقديم الخدمات للأسر والأفراد.

وأوضح البابا تواضروس الثاني أن النظام في الملفات والبيانات والعمل والوقت يمنح العمل جمالًا ويؤهل لوجود منظومة متكاملة يستطيع الجميع الاعتماد عليها، وأن الالتزام بالمواعيد والقرارات والخدمة يضمن استمرار نجاح الخدمة واستقرارها على المدى الطويل، مضيفًا أن أي تقصير في هذا الجانب ينعكس مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين ويؤثر على ثقة الناس في الكنيسة ومؤسساتها الخدمية.

وأشار البابا تواضروس إلى أن الأمانة في التعامل مع البيانات والمعلومات ليست مجرد مطلب شكلي، بل هي عامل رئيسي في زيادة البركة في أي عمل خدمي، مؤكدًا أن الالتزام بالأمانة يجب أن يستمر طوال مدة الخدمة وليس في بدايتها فقط، مستشهدًا بالوصية الواردة في سفر الرؤيا: "كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ"، ومشددًا على أن الأمانة تمنح العمل مصداقية وتكسب الثقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين.

كما شدد البابا تواضروس الثاني على أن الرحمة عنصر أساسي لا يقل أهمية عن النظام والأمانة، مؤكدًا أن الكاهن يجب أن يكون حنونًا ومتفهمًا كما السيد المسيح، وأن يظهر في تصرفاته وكلامه قلبًا متسعًا لتلبية احتياجات الناس بصدق وحنان، مشيرًا إلى أن الخدمة الحقيقية لا تكتمل إلا بالقدرة على التعاطف مع الآخرين وفهم ظروفهم ومساعدتهم بوعي كامل واهتمام صادق.

وأضاف البابا تواضروس الثاني أن هذه المبادئ الثلاثة تمثل العمود الفقري لأي خدمة رعاية اجتماعية ناجحة، وأن تطبيقها يضمن تقديم خدمات مؤثرة وفعالة تعكس روح الكنيسة الحقيقية وقيمها الإنسانية والاجتماعية، وهو ما يجب أن يكون هدف كل من يشارك في منظومة الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء الكرازة المرقسية.

