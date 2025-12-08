ليفربول يستبعد محمد صلاح من السفر إلى إيطاليا لمواجهة الإنتر

اختتمت اليوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر الجاري، مباريات دور المجموعات بالمجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب، بمباراتين الأولى جمعت بين منتخبي المغرب والسعودية، الثانية بين جزر القمر وعمان.

ونجح المنتخب المغربي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره السعودي، بنتيجة هدف دون مقابل، ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 7 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة.

وفي المقابل، تمكن منتخب عمان من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب جزر القمر، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4 في المركز الثالث بالمجموعة.

وضمن المنتخب المغربي التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، بعد احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية، كما ضمن أيضًا المنتخب السعودي التأهل للدور ذاته كوصيف للمجموعة الثانية.

مجموعة المغرب في كأس العرب:

ويشارك المنتخب المغربي في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "السعودية، عمان وجزر القمر".

وجاء جدول ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

1- منتخب المغرب، 3 مباريات، 7 نقاط

2- منتخب السعودية، 3 مباريات، 6 نقاط

3- منتخب عمان، 3 مباريات، 4 نقاط

4- منتخب جزر القمر، 3 مباريات، دون أي رصيد من النقاط

