إعلان

"فوز المغرب وعمان".. جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب

كتب - يوسف محمد:

09:28 م 08/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (6)
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (7)
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (3)
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (8)
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (4)
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب ضد جزر القمر (2)
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتمت اليوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر الجاري، مباريات دور المجموعات بالمجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب، بمباراتين الأولى جمعت بين منتخبي المغرب والسعودية، الثانية بين جزر القمر وعمان.

ونجح المنتخب المغربي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره السعودي، بنتيجة هدف دون مقابل، ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 7 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة.

وفي المقابل، تمكن منتخب عمان من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب جزر القمر، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4 في المركز الثالث بالمجموعة.

وضمن المنتخب المغربي التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، بعد احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية، كما ضمن أيضًا المنتخب السعودي التأهل للدور ذاته كوصيف للمجموعة الثانية.

مجموعة المغرب في كأس العرب:

ويشارك المنتخب المغربي في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "السعودية، عمان وجزر القمر".

وجاء جدول ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

1- منتخب المغرب، 3 مباريات، 7 نقاط

2- منتخب السعودية، 3 مباريات، 6 نقاط

3- منتخب عمان، 3 مباريات، 4 نقاط

4- منتخب جزر القمر، 3 مباريات، دون أي رصيد من النقاط

أقرأ أيضًا:
"كنت عارف صفقة إمام".. إبراهيم الصغير يروي كواليس انتقالات بعض اللاعبين بين الأهلي والزمالك

رابطة الأندية تُعلن إيقاف مدرب ولاعب بيراميدز بعد مواجهة بتروجيت

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب طولة كأس العرب أس العرب 2025 لمغرب والسعودية أس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
وكيل يزن النعيمات يكشف لمصراوي حقيقة عرض الأهلي
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة