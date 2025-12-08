إعلان

منتخب المغرب يحقق الفوز على السعودية ويضمن التأهل لربع نهائي كأس العرب

كتب - يوسف محمد:

09:08 م 08/12/2025
تمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب السعودية، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025.

وأحرز هدف المنتخب المغربي الوحيد في اللقاء، اللاعب كريم البركاوي في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول باللقاء.

وبهذا الفوز، ضمن منتخب المغرب الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، في المركز الأول بمجموعته برصيد 7 نقاط، كما ضمن المنتخب السعودي التأهل للدور ذاته، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ويشارك منتخب المغرب في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "السعودية، جزر القمر وعمان".

وتقام بطولة كأس العرب في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

منتخب المغرب بطولة كأس العرب المغرب والسعودية منتخب المغرب الثاني كأس العرب 2025

