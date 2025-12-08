إعلان

أرني سلوت يعلق على استبعاد محمد صلاح من مباراة إنتر ميلان بدوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

10:04 م 08/12/2025

ارني سلوت ومحمد صلاح

علق أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على استبعاد محمد صلاح من قائمة الفريق المسافرة إلى إيطاليا، لخوض مباراة إنتر ميلان، في بطولة دوري أبطال.

ويحل فريق ليفربول ضيفا على نظيره إنتر ميلان الإيطالي غدا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة إنتر: "أخبرنا صلاح بأنه لن يكون متواجد في مباراة الغد، هذا هو التواصل الوحيد بيننا".

وأضاف: "تفاجأت من تعليقات صلاح الأخيرة، خاصة وأنه يظهر الاحترام الكبير لزملائه والجهاز الفني طوال الفترة الماضية، ودائما ما يكون هناك فرصة للعودة".

وتابع: "بالنسبة لمباراة برايتون المقبلة بالدوري الإنجليزي، سيتم النظر إلى الأمر بعد نهاية مباراة إنتر ميلان".

واختتم سلوت تصريحاته: "صلاح تواجد في التدريب اليوم بشكل طبيعي وأخبرته أنه لن يكون مع الفريق في مباراة إنتر ميلان".

وكان محمد صلاح غاب عن مباراة ليفربول الماضية أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، بقرار فني من قبل أرني سلوت مدرب الريدز.

