10 صور لزيارة وزير الرياضة القطري مران منتخب مصر قبل مواجهة الأردن

كتب - يوسف محمد:

08:59 م 08/12/2025
    وزير الرياضة القطري يزور منتخب مصر (1)
    وزير الرياضة القطري يزور منتخب مصر (7)
    وزير الرياضة القطري يزور منتخب مصر (2)
    وزير الرياضة القطري يزور منتخب مصر (12)
    وزير الرياضة القطري يزور منتخب مصر (11)
    وزير الرياضة القطري يزور منتخب مصر (5)
    وزير الرياضة القطري يزور منتخب مصر (4)
    وزير الرياضة القطري يزور منتخب مصر (6)
    وزير الرياضة القطري يزور منتخب مصر (8)

حرص وزير الرياضة القطري حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني اليوم الإثنين، على حضور مران منتخب مصر الثاني الختامي، استعدادا لمواجهة الأردن غدا الثلاثاء في بطولة كأس العرب.

ويلاقي منتخب مصر نظيره الأردني غدا، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.


وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة القطري، حسن فريد رئيس بعثة الفراعنة وحلمي طولان، المدير الفني وأحمد حسن مدير المنتخب، بالإضافة إلى باقي أعضاء الجهاز الفني والطبي للمنتخب.

ومنح حسن فريد رئيس بعثة منتخب مصر، وزير الرياضة القطري، كرة كأس العرب، موقعة من جميع لاعبي المنتخب، تقديرًا لزيارته مران الفراعنة اليوم.

ويبحث المنتخب المصري في مباراة الغد، عن الفوز الأول له في بطولة كأس العرب، بعدما تعادل في أول مباراتين له بالبطولة أمام الكويت والإمارات.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر يشارك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "الأردن، الإمارات والكويت".


وزير الرياضة القطري مران منتخب مصر مواجهة الأردن

