مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 6
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

0 3
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

2 0
22:00

إثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

2 0
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

2 0
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

0 0
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

0 1
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

إعلان

8 صور ترصد دفع رونالدو مشجع حاول التقاط "سيلفي" معه (فيديو)

10:10 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    اعتداء رونالدو على مشجع
  • عرض 8 صورة
    اعتداء رونالدو على مشجع
  • عرض 8 صورة
    اعتداء رونالدو على مشجع
  • عرض 8 صورة
    اعتداء رونالدو على مشجع
  • عرض 8 صورة
    اعتداء رونالدو على مشجع
  • عرض 8 صورة
    اعتداء رونالدو على مشجع
  • عرض 8 صورة
    اعتداء رونالدو على مشجع
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مساء اليوم الجمعة يظهر خلالها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يدفع أحد المشجعين الذي رغب التقاط صورة سيلفي معه داخل فندق إقامة بعثة منتخب البرتغال.

موعد مباراة منتخب البرتغال وأرمينيا

ويحل منتخب البرتغال عند السابعة من مساء يوم غد السبت ضيفًا على نظيره الأرميني ضمن منافسات الجولة الحاسمة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة البرتغال والمجر

ومن المقرر أن يحل منتخب البرتغال ضيفًا على نظيره المجري عند 09:45 من مساء يوم الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

اقرأ أيضًا:
رسالة حاسمة من فيريرا للاعبي الزمالك بعد عودته للقاهرة

"يعني إيه مصطفي احتياطي لأسامة".. الغندور ينتقد تشكيل حسام حسن الهجومي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال اعتداء رونالدو على مشجع موعد مباراة البرتغال وأرمينيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 2 - 0 إثيوبيا
. اللواء وليد السيسي يكشف أخطر عملية مكافحة مخدرات: انقلبت بنا السيارة 3 مرات
عاجل - الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025