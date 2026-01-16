مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

بعد زيارته لمصر.. ما علاقة اليوتيوبر سبيد بميسي ورونالدو؟

كتب : محمد عبد الهادي

02:28 ص 16/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 20 صورة
    سبيد مع شبيه فان دايك
  • عرض 20 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 20 صورة
    سبيد مع شبيه فان دايك
  • عرض 20 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 20 صورة
    سبيد مع شبيه فان دايك
  • عرض 20 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 20 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 20 صورة
    سبيد مع شبيه فان دايك
  • عرض 20 صورة
    سبيد مع شبيه فان دايك
  • عرض 20 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 20 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 20 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 20 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 20 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 20 صورة
    سبيد مع شبيه فان دايك
  • عرض 20 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 20 صورة
    زيارة اليوتيوبر سبيد للمتحف والأهرامات
  • عرض 20 صورة
    سبيد مع شبيه فان دايك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر اليوتيوبر الأمريكي الشهير دارين جيسون واتكينز جونيور، المعروف باسم "سبيد"، المشهد الرياضي خلال الساعات الماضية، عقب زيارته لعدد من المعالم السياحية والأثرية في مصر.

وظهر سبيد خلال جولته مرتديًا قميص منتخب مصر، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا، خاصة أنه يُعد من أبرز صناع المحتوى المرتبطين بكرة القدم، واشتهر بتعلقه الشديد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

علاقة سبيد بكريستيانو رونالدو وميسي

ارتبط اسم سبيد بكريستيانو رونالدو بعلاقة بدأت كإعجاب مبالغ فيه، قبل أن تتطور إلى تفاعل متبادل وتقدير واضح من النجم البرتغالي.

واشتهر سبيد بمقاطع فيديو يظهر خلالها وهو يردد هتاف "سيووو" ويرتدي قمصان رونالدو في مختلف المناسبات، بل وسافر خصيصًا لمتابعته في أكثر من مناسبة.

وشهدت العلاقة لحظة فارقة عندما التقى سبيد برونالدو للمرة الأولى، في لقاء تحقق بدعم من اللاعب رافائيل لياو، حيث أوقف رونالدو سيارته ليتبادل العناق مع سبيد ويلتقط الصور معه، في مشهد لاقى انتشارًا واسعًا.

وتفاعل رونالدو لاحقًا مع حماس اليوتيوبر الأمريكي، حيث قام بمتابعته عبر إنستجرام، وظهر في لقطات أخرى وهو يتفاعل معه خلال مباريات النصر والمنتخب البرتغالي.

كما التقى سبيد بنجل رونالدو، كريستيانو جونيور، ولعب معه، إلى جانب تلقيه تهنئة خاصة من رونالدو في عيد ميلاده، عبّر خلالها عن تأثره الكبير.

وعلى جانب آخر، تحرص جماهير كرة القدم على استفزاز سبيد بالهتاف باسم ليونيل ميسي، وهو ما يثير ردود فعل غاضبة منه في كثير من الأحيان، في ظل ارتباطه العلني والدائم برونالدو، الذي يعتبره نجمه المفضل بلا منازع.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سبيد اليوتيوبر سبيد رونالدو ميسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"توفت بعد ابنتها بيوم".. حمزة العيلي يعلن وفاة والدة مايا عجيزة
زووم

"توفت بعد ابنتها بيوم".. حمزة العيلي يعلن وفاة والدة مايا عجيزة
سباق الموت على "رافد جمصة" بالدقهلية يسقط ضحيتين
أخبار المحافظات

سباق الموت على "رافد جمصة" بالدقهلية يسقط ضحيتين
استقالة حكومة اليمن وتكليف شائع الزنداني بتشكيل حكومة جديدة
شئون عربية و دولية

استقالة حكومة اليمن وتكليف شائع الزنداني بتشكيل حكومة جديدة
"بشري سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"بشري سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا
أول تعليق من مؤلف"كارثة طبيعية" بعد قرار الصحة بصرف لبن مدعم لأي حالة توأم
زووم

أول تعليق من مؤلف"كارثة طبيعية" بعد قرار الصحة بصرف لبن مدعم لأي حالة توأم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات