بعد زيارته لمصر.. ما علاقة اليوتيوبر سبيد بميسي ورونالدو؟

تصدر اليوتيوبر الأمريكي الشهير دارين جيسون واتكينز جونيور، المعروف باسم "سبيد"، المشهد الرياضي خلال الساعات الماضية، عقب زيارته لعدد من المعالم السياحية والأثرية في مصر.

وظهر سبيد خلال جولته مرتديًا قميص منتخب مصر، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا، خاصة أنه يُعد من أبرز صناع المحتوى المرتبطين بكرة القدم، واشتهر بتعلقه الشديد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

علاقة سبيد بكريستيانو رونالدو وميسي

ارتبط اسم سبيد بكريستيانو رونالدو بعلاقة بدأت كإعجاب مبالغ فيه، قبل أن تتطور إلى تفاعل متبادل وتقدير واضح من النجم البرتغالي.

واشتهر سبيد بمقاطع فيديو يظهر خلالها وهو يردد هتاف "سيووو" ويرتدي قمصان رونالدو في مختلف المناسبات، بل وسافر خصيصًا لمتابعته في أكثر من مناسبة.

وشهدت العلاقة لحظة فارقة عندما التقى سبيد برونالدو للمرة الأولى، في لقاء تحقق بدعم من اللاعب رافائيل لياو، حيث أوقف رونالدو سيارته ليتبادل العناق مع سبيد ويلتقط الصور معه، في مشهد لاقى انتشارًا واسعًا.

وتفاعل رونالدو لاحقًا مع حماس اليوتيوبر الأمريكي، حيث قام بمتابعته عبر إنستجرام، وظهر في لقطات أخرى وهو يتفاعل معه خلال مباريات النصر والمنتخب البرتغالي.

كما التقى سبيد بنجل رونالدو، كريستيانو جونيور، ولعب معه، إلى جانب تلقيه تهنئة خاصة من رونالدو في عيد ميلاده، عبّر خلالها عن تأثره الكبير.

وعلى جانب آخر، تحرص جماهير كرة القدم على استفزاز سبيد بالهتاف باسم ليونيل ميسي، وهو ما يثير ردود فعل غاضبة منه في كثير من الأحيان، في ظل ارتباطه العلني والدائم برونالدو، الذي يعتبره نجمه المفضل بلا منازع.