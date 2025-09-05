كتب - نهى خورشيد

شهدت مباراة البرازيل أمام تشيلي فجر الجمعة، في إطار الجولة السابعة عشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية، حادثة استثنائية أثارت قلق الجماهير، بعد تعرض جواو بيدرو مهاجم تشيلسي لموقف صحي غير معتاد داخل أرض الملعب.

وشارك جواو بيدرو أساسياً قبل أن يتعرض لاصطدام بزميله جابرييل مارتينيلي مهاجم آرسنال الإنجليزي.

وبعد دقائق قليلة، سقط اللاعب على الأرض متأثراً بآلام قوية، لتظهر عليه علامات الإجهاد الشديد، ثم بدأ في التقيؤ داخل الملاعب.

والجدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز السامبا بثلاثية نظيفة سجلها كل من إستيفاو ولوكاس باكيتا وبرونو جيماريش، ليعزز الفريق موقعه في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، خلف الأرجنتين المتصدرة بـ38 نقطة.

هذا الانتصار جاء في ظل ضمان البرازيل تأهلها مسبقاً إلى المونديال تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.