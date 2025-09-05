قوس وسهم.. بالفيديو احتفال فرجاني ساسي بهدفه في ليبيريا



كتبت-هند عواد:

سجل التونسي فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري الحالي والزمالك السابق، هدف منتخب بلاده الثاني في شباك ليبيريا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس.

وفاز منتخب تونس على ليبيريا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.



واحتفل فرجاني ساسي بهدفه، بحركة "القوس والسهم"، الطريقة التي سبق للتونسي الاحتفال بها خلال فترته مع الزمالك، قبل 7 سنوات.



