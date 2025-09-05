مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

قوس وسهم.. بالفيديو احتفال فرجاني ساسي بهدفه في ليبيريا

12:32 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
    احتفال فرجاني ساسي بهدفه مع لاعبي تونس (1)
    احتفال فرجاني ساسي بهدفه مع لاعبي تونس (4)
    احتفال فرجاني ساسي بهدفه مع لاعبي تونس (5)
    احتفال فرجاني ساسي بهدفه مع لاعبي تونس (2)
كتبت-هند عواد:
سجل التونسي فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري الحالي والزمالك السابق، هدف منتخب بلاده الثاني في شباك ليبيريا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس.
وفاز منتخب تونس على ليبيريا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

واحتفل فرجاني ساسي بهدفه، بحركة "القوس والسهم"، الطريقة التي سبق للتونسي الاحتفال بها خلال فترته مع الزمالك، قبل 7 سنوات.


فرجاني ساسي ليبيريا الغرافة القطري منتخب تونس
