بيكيلي "لمصراوي": شعور التسجيل في مرمى مصر رائع.. ومواجهتهم ستكون قوية

11:54 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025
كتب -محمد القرش:

تحدث شيميليس بيكيلي اللاعب الأسبق لمنتخب إثيوبيا، عن مواجهة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال بيكيلي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "مباراة مصر وإثيوبيا ستكون جيدة وقوية، وأن متأكد من أن الجماهير ستستمتع بها".

وعن تسجيله هدفا في فوز إثيوبيا على مصر 2-0 في عام 2022، أضاف: "التسجيل لمنتخب بلادي أما مصر له شعور خاص، إنها لحظة سأتذكرها طويلًا".

وزاد: "كانت مباراة رائعة، وقدمت فيها الكثير، فهي منحتني فرصة رائعة للوصول لما أنا عليه اليوم".

وواصل: "أعرف العديد من اللاعبين الحاليين في منتخب مصر، ولدى الفراعنة فرصة أفضل للتأهل لتصفيات كأس العالم 2026".

واختتم شيميليس حديثه موضحا سبب اعتزاله دوليا: "وجدت إنها اللحظة المناسبة لي لاعتزال اللعب مع المنتخب الوطني".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

