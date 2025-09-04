كتب - نهى خورشيد

حدد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، العناصر المفقودة في القائمة الأساسية للفراعنة، قبل خوض مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"الحمد لله الماتشين دول، أو تصفيات إفريقيا عموماً المؤهلة لكأس العالم، مش هتفرق كتير مين حضر ومين غاب".

وأضاف: "دي ماتشات كويسة، لكن البطولة الإفريقية هي اللي بتجمع كل المنتخبات القوية، وهناك ممكن الغياب يؤثر، أما في التصفيات ضد إثيوبيا أو بوركينا فاسو أو جيبوتي أو سيراليون، فأنا شايف إن أي 11 لاعب من الدوري المصري يقدروا يوصلوا، ومش هيكون عندنا مشكلة".

وتابع حديثه قائلاً:"بس طبعاً كنت أتمنى وجود محمد عبد المنعم، لكن الإصابة ما نقدرش نختلف عليها، هو لاعب مهم جداً وربنا يشفيه، لأنه هيكون عنصر أساسي في المباريات الكبيرة، سواء في بطولة إفريقيا أو في كأس العالم".

وأتم عبدالفتاح:" دي الماتشات اللي محتاجة عناصر قوية ولاعبين بحجم محمد عبد المنعم".