رغم انتقادات الجماهير.. الأهلي يفاوض مدرب بالميراس البرازيلي

كتبت-هند عواد:

رفض البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي، عرضا من النادي الأهلي لتدريب الفريق، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وذكر موقع "Bolavip"، أن مدرب بالميراس تعرض لانتقادات شديدة من جانب الجماهير، لكنه لا يزال يحظى باهتمام السوق الدولية، وتلقى عرضا لمغادرة الفريق.

وأوضح الموقع، أن المدرب البرتغالي جذب اهتمام النادي الأهلي المصري في الآونة الأخيرة، لكن محاولته باءت بالفشل، ورغم انتقادات الجماهير، لا يُبدي آبل أي نية لمغادرة النادي في الوقت الحالي.

ويتبقى 3 أشهر فقط في عقد أبيل فيريرا مع بالميراس، إلا أنه رفض التعليق على الأمر، وقال إنه ليس الوقت المناسب لمناقشة الأمر، مؤكدًا أن القرار سيُتخذ بتأثير قوي من عائلته.

واختتم المدرب: "فيما يتعلق بعقدي ، سواء بقيت أم لا، عائلتي هي من ستقرر. لكن ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن ذلك. الأهم لم يكن ولن يكون أنا، آبل. الأهم دائمًا هو مصلحة بالميراس".

اقرأ أيضًا:

"تفاجأت بحذفها".. شوبير يكشف رد ناري من إبراهيم حسن: "قافلين بوقنا"

"قصص متفوتكش".. إمام عاشور في الساحل.. وميدو يعلق على أزمة شوبير والحضري