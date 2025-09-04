مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

جميع المباريات

رغم انتقادات الجماهير.. الأهلي يفاوض مدرب بالميراس البرازيلي

01:17 م الخميس 04 سبتمبر 2025
background

كتبت-هند عواد:

رفض البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي، عرضا من النادي الأهلي لتدريب الفريق، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وذكر موقع "Bolavip"، أن مدرب بالميراس تعرض لانتقادات شديدة من جانب الجماهير، لكنه لا يزال يحظى باهتمام السوق الدولية، وتلقى عرضا لمغادرة الفريق.

وأوضح الموقع، أن المدرب البرتغالي جذب اهتمام النادي الأهلي المصري في الآونة الأخيرة، لكن محاولته باءت بالفشل، ورغم انتقادات الجماهير، لا يُبدي آبل أي نية لمغادرة النادي في الوقت الحالي.

ويتبقى 3 أشهر فقط في عقد أبيل فيريرا مع بالميراس، إلا أنه رفض التعليق على الأمر، وقال إنه ليس الوقت المناسب لمناقشة الأمر، مؤكدًا أن القرار سيُتخذ بتأثير قوي من عائلته.

واختتم المدرب: "فيما يتعلق بعقدي ، سواء بقيت أم لا، عائلتي هي من ستقرر. لكن ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن ذلك. الأهم لم يكن ولن يكون أنا، آبل. الأهم دائمًا هو مصلحة بالميراس".

اقرأ أيضًا:

"تفاجأت بحذفها".. شوبير يكشف رد ناري من إبراهيم حسن: "قافلين بوقنا"

"قصص متفوتكش".. إمام عاشور في الساحل.. وميدو يعلق على أزمة شوبير والحضري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أبيل فيريرا مدرب بالميراس الأهلي مدرب الأهلي البرتغالي أبيل فيريرا من هو مدرب الأهلي الجديد
فيديو قد يعجبك:



