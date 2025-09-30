تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم للشباب

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة، أسامة نبيه، التشكيل الرسمي لمواجهة نيوزيلندا في المباراة الثانية بدور المجموعات.

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة من نظيره الياباني بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا

حراسة المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع: معتز محمد - أحمد عبدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي.

خط الوسط: تيبو جبريال - سليم طلب - أحمد كاباكا.

خط الهجوم: محمد عبد الله - مؤمن شريف - أحمد نايل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لكأس العالم التي تضم كل من، تشيلي - نيوزيلندا - اليابان.