صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول لمواجهة جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة، أرني سلوت، التشكيل الرسمي لمواجهة جالاتا سراي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت التشكيل تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء، بينما دفع المدرب الهولندي بالثلاثي، جاكبو وإيكيتيكي وفيرتز، في الخط الهجومي.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان ديك - كوناتي - كيركيز - فريمبونج.

خط الوسط: - سوبوسلاي - جونز - جرافنبيرش.

خط الهجوم: جاكبو - إيكيتيكي - فيرتز.

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب رامس بارك.

