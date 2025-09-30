مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

- -
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

- -
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول لمواجهة جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد القرش

09:42 م 30/09/2025

محمد صلاح

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة، أرني سلوت، التشكيل الرسمي لمواجهة جالاتا سراي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت التشكيل تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء، بينما دفع المدرب الهولندي بالثلاثي، جاكبو وإيكيتيكي وفيرتز، في الخط الهجومي.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان ديك - كوناتي - كيركيز - فريمبونج.

خط الوسط: - سوبوسلاي - جونز - جرافنبيرش.

خط الهجوم: جاكبو - إيكيتيكي - فيرتز.

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب رامس بارك.

تشكيل ليفربول صلاح محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا غلطة سراي ضد ليفربول دوري الأبطال

