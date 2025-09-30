جوزيه مورينيو يضع عينه على لاعب عربي.. فمن هو؟

نجيل صناعي وعلى اسم أسطورة.. معلومات عن ملعب مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لبنفيكا، في التعاقد مع لاعب عربي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز صفوف فريقه.

وذكر موقع " fichajes"، أن جوزيه مورينيو يريد التعاقد مع المغربي إبراهيم دياز مهاجم ريال مدريد، مشيرا إلى أنه الصفقة الأكثر إثارة لاهتمام البرتغالي.

وأشار الموقع إلى أن مورينيو أبلغ إدارة بنفيكا، برغبته في التعاقد مع إبراهيم دياز، نظرا إلى خبرته وكفاءته.

جدير بالذكر أن جوزيه مورينيو تولى تدريب بنفيكا، يوم 18 سبتمبر الحالي، بعد إقالته من تدريب فنربخشة التركي.

