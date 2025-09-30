مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

26 21
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

0 5
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جوزيه مورينيو يضع عينه على لاعب عربي.. فمن هو؟

كتبت-هند عواد:

08:05 م 30/09/2025
يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لبنفيكا، في التعاقد مع لاعب عربي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز صفوف فريقه.

وذكر موقع " fichajes"، أن جوزيه مورينيو يريد التعاقد مع المغربي إبراهيم دياز مهاجم ريال مدريد، مشيرا إلى أنه الصفقة الأكثر إثارة لاهتمام البرتغالي.

وأشار الموقع إلى أن مورينيو أبلغ إدارة بنفيكا، برغبته في التعاقد مع إبراهيم دياز، نظرا إلى خبرته وكفاءته.

جدير بالذكر أن جوزيه مورينيو تولى تدريب بنفيكا، يوم 18 سبتمبر الحالي، بعد إقالته من تدريب فنربخشة التركي.

جوزيه مورينيو تدريب بنفيكا

فيديو قد يعجبك:



