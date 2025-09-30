رسالة أخيرة من سفير مصر إلى لاعبي منتخب الشباب قبل مواجهة نيوزيلندا

حفز ماهر المهدي سفير مصر فى تشيلي، لاعبي منتخب مصر للشباب قبل مباراتهم المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا المقرر لها الساعة الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم والتي تقام في تشيلي.

وكان حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة وكل أفراد الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني في استقبال السفير بمقر البعثة، كما حضر اللقاء عمرو الغندور رئيس الجالية المصرية في تشيلي.

والتقى السفير المصري فى تشيلي اللاعبين فى جلسة ودية أكد خلالها على ثقته الكبيرة فى فيهم وقدرتهم على إسعاد الجماهير المصرية بإحراز الفوز والدفاع بكل شجاعة واستبسال عن ألوان علم بلادهم فى هذا العرس الدولى الذى نادرا ما يتكرر في حياة نجوم كرة القدم.

وشدد ماهر المهدي على أنهم الأفضل والأجدر والأحق فى العبور ومواصلة المسيرة وأنه وكل أفراد الجالية المصرية فى تشيلي داعمين لهم.

ومن جانبه وجه حماده الشربيني الشكر إلى السفير المصري فى تشيلي على اهتمامه ورعايته للبعثة المصرية منذ وصولها تشيلي مؤكداً على ثقته الكبيرة فى اللاعبين وإصرارهم على رسم الابتسامة على وجوه المصريين اليوم.

كما وجه كاباكا كابتن المنتخب الشكر إلى السفير نيابة عن كل زملائه وتعهد ببذل قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجماهير المصرية العظيمة.