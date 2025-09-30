مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

3 3
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

0 0
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

رسالة أخيرة من سفير مصر إلى لاعبي منتخب الشباب قبل مواجهة نيوزيلندا

كتب : محمد القرش

07:41 م 30/09/2025

سفير مصر في تشيلي يوجه رسالة لمنتخب الشباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حفز ماهر المهدي سفير مصر فى تشيلي، لاعبي منتخب مصر للشباب قبل مباراتهم المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا المقرر لها الساعة الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم والتي تقام في تشيلي.

وكان حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة وكل أفراد الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني في استقبال السفير بمقر البعثة، كما حضر اللقاء عمرو الغندور رئيس الجالية المصرية في تشيلي.

والتقى السفير المصري فى تشيلي اللاعبين فى جلسة ودية أكد خلالها على ثقته الكبيرة فى فيهم وقدرتهم على إسعاد الجماهير المصرية بإحراز الفوز والدفاع بكل شجاعة واستبسال عن ألوان علم بلادهم فى هذا العرس الدولى الذى نادرا ما يتكرر في حياة نجوم كرة القدم.

وشدد ماهر المهدي على أنهم الأفضل والأجدر والأحق فى العبور ومواصلة المسيرة وأنه وكل أفراد الجالية المصرية فى تشيلي داعمين لهم.

ومن جانبه وجه حماده الشربيني الشكر إلى السفير المصري فى تشيلي على اهتمامه ورعايته للبعثة المصرية منذ وصولها تشيلي مؤكداً على ثقته الكبيرة فى اللاعبين وإصرارهم على رسم الابتسامة على وجوه المصريين اليوم.

كما وجه كاباكا كابتن المنتخب الشكر إلى السفير نيابة عن كل زملائه وتعهد ببذل قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجماهير المصرية العظيمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للشباب فير مصر بتشيلي أس العالم للشباب أس العالم تحت 20 سنة نتخب مصر تحت 20 سنة نتخب مصر ونيوزيلندا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر: سعر موحد للكيلووات بالعدادات الكودية من بداية الاستهلاك بهذه المباني
تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم