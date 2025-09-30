مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

4 4
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

0 1
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

نجيل صناعي وعلى اسم أسطورة.. معلومات عن ملعب مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

كتبت-هند عواد:

06:19 م 30/09/2025
أبدى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، استيائه من ملعب مباراة الفريق ضد الجيش الرواندي، في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وقال كرونسلاف يورتشيتش في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أتعجب لماذا الإصرار على إقامة مباراة الغد في ملعب آخر وفي أجواء شديدة الحرارة، الأمر غير جيد لكرة القدم الرواندية وكذلك الأفريقية بوجه عام أن تقام مباريات بطولتها الأكبر دوري الأبطال على مثل هذه الملاعب وفي هذه الأجواء السيئة".

وتقام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أوروبا، على ملعب كيجالي بيليه، الملقب بملعب نياميرامبو الإقليمي، والذي يحتوي على سطح من العشب الصناعي ويتسع لـ 22000 متفرج.

ووفقا لموقع " adventureconsults"، أطلق على ملعب نياميرامبو في كيجالي، اسم أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه).

وكان يُعرف سابقًا باسم ملعب نياميرامبو، وفي 15 مارس 2023، أُعيدت تسميته إلى ملعب كيجالي بيليه، وذلك ضمن الأنشطة التي شهدتها فعاليات المؤتمر الثالث والسبعين للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي استضافته رواندا.

