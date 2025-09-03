كتب - نهى خورشيد

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه الطويل ظهور العديد من الأجنحة الاستثنائية الذين تركوا بصمات لا تُمحى في ذاكرة اللعبة، سواء بأهداف خالدة أو إبداعات صنعت الفارق في المباريات الكبرى.

ومع تطور دور الجناح من مجرد لاعب يلتزم بالخط إلى عنصر هجومي حاسم وصانع ألعاب مؤثر، يعرض "مصراوي" في السطور التالية تصنيف أفضل 20 جناحاً في تاريخ البريميرليج حسب شبكة lentedesportiva العالمية..

قائمة أفضل 20 جناحاً

1- يعتبر الدولي المصري محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ البريميرليج، فمنذ انضمامه إلى ليفربول عام2017، أعاد كتابة كتب الأرقام القياسية بتسجيله 187 هدفاً، كما شارك في تتويج الريدز بدوري أبطال أوروبا 2019 ولقب الدوري الإنجليزي 2020.

2- أصبح كريستيانو رونالدو أحد أكثر اللاعبين اكتمالاً في تاريخ الدوري، إذ تحوّل من جناح استعراضي إلى ماكينة تهديف، وبلغ ذروته في موسم 2007-2008 بإحرازه 31 هدفاً في الدوري وفوزه بالكرة الذهبية.

3- يُعد ريان جيجز اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ البريميرليج، بعدما حصد 13 لقب دوري مع مانشستر يونايتد، وبدأ مسيرته جناحاً سريعاً، ثم أصبح صانع ألعاب مبدعاً ومع أكثر من 160 تمريرة حاسمة وأهداف خالدة، أصبح أسطورة حقيقية للكرة الإنجليزية.

4- كان إدين هازارد لاعباً لا يُمكن إيقافه يجمع بين المراوغات والتوازن والإبداع الهجومي، وقاد تشيلسي إلى الفوز بلقب الدوري مرتين، وتُوّج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج مرتين.

5- أعاد ديفيد بيكهام تعريف دور الجناح في إنجلترا، إذ اشتهر بـ عرضياته الدقيقة وحاسته التهديفية، واجتهاده المتواصل، كما لعب دوراً في تتويج مانشستر يونايتد بالثلاثية عام 1999.

ومع ستة ألقاب دوري و80 تمريرة حاسمة، يُعد من أبرز الأجنحة في تاريخ البطولة داخل وخارج الملعب.

6- انتقل جاريث بيل من ظهير أيسر واعد مع ساوثهامبتون إلى جناح هجومي لا يُقاوم في توتنهام وقبل رحيله إلى ريال مدريد، حصد جائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين مرتين.

7- شكّل ساديو ماني جزءاً أساسياً من نهضة ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، ضمن الثلاثي الناري بجوار محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، سجّل 120 هدفًا بقميص ليفربول وأسهم في التتويج بالدوري ودوري الأبطال.

8- كان روبرت بيريس عنواناً للأناقة على الأطراف، جمع بين المهارة والقدرة التهديفية مع آرسنال، وحصد معاهم لقبين للدوري مسجلاً 62 هدفاً.

9- خطف رياض محرز الأضواء في موسم ليستر التاريخي 2015-2016، حين تُوّج بجائزة لاعب العام، انتقل بعدها إلى مانشستر سيتي وأضاف أربعة ألقاب دوري أخرى.

10- منذ وصول سون هيونج-مين إلى توتنهام، وفرض نفسه كأحد أفضل المهاجمين، يتميز بسرعته الفائقة، وتسديداته بالقدمين، وتعاونه المثمر مع هاري كين، ليشكلا ثنائياً تاريخياً.

11- يُعد مارك أوفرمارس من أسرع وأخطر الأجنحة في جيله، وكان عنصراً بارزاً في فوز آرسنال بثنائية الدوري والكأس موسم 1997/1998.

12. كان فريدي ليونجبرج لاعباً محورياً في عصر آرسنال الذهبي، بما في ذلك موسم اللا هزيمة، واشتهر بانطلاقاته الذكية وأهدافه الحاسمة.

13– اشتهر ديفيد جينولا بالأناقة والإبداع، ولعب لعدة أندية بينها نيوكاسل وتوتنهام، وحصد جائزة لاعب العام 1999 رغم عدم فوزه بأي بطولة دوري.

14- اشعل ليروي ساني هجوم مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 التاريخي، وساعد الفريق على حصد لقبين دوري، بجانب جائزة أفضل لاعب شاب.

15- أصبح رحيم سترلينج من أكثر اللاعبين ثباتاً في البريميرليج سجل أكثر من 120 هدفاً وحصد أربعة ألقاب دوري.

16- كانت فترة آريين روبن مع تشيلسي قصيرة لكنها رائعة عُرف بسرعته وانطلاقاته بتسديدات بالقدم اليسرى. ورغم أن الإصابات أعاقت مشواره، إلا أنه كان قادراً على قلب موازين المباريات.

17- كان هاري كيويل من أبرز الأجنحة في جيله، جمع بين المهارة والسرعة والإبداع مع ليدز يونايتد، وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب وساعد الفريق على التأهل لدوري الأبطال ورغم معاناته من الإصابات مع ليفربول.

18- بلغ جون بارنز ذروة مسيرته قبل عصر البريميرليج، لكنه ظل لاعباً مؤثراً في بدايات التسعينيات مع ليفربول، وامتاز بمراوغاته المبهرة ورؤيته الثاقبة وأهدافه الرائعة.

19- كان داميان داف عنصراً محورياً في فوز تشيلسي بلقب الدوري مرتين تحت قيادة جوزيه مورينيو، ولعب أيضاً مع بلاكبيرن ونيوكاسل وفولهام.

20- يمثل فيل فودين جيل النجوم الجدد بفضل مرونته ومهاراته التقنية العالية. لعب كثيراً كجناح مع مانشستر سيتي وأسهم بأهداف وصناعة كثيرة، بجانب حصده ستة ألقاب دوري و تسجيله أكثر من 60 هدفاً.