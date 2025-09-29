مباريات الأمس
أمريكا تُهدد.. تطورات عاجلة بشأن استبعاد إسرائيل من كأس العالم

كتب : مصراوي

11:24 ص 29/09/2025

ترامب يعلن قرعة كأس العالم

تواصل مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مع رئيس الاتحاد الإسرائيلي، حيث أوضح له أن مسألة طرد إسرائيل من الاتحاد غير مطروحة للتصويت في الوقت الراهن. (وفقا للقناة الـ 12 العبرية)

ويأتي هذا الموقف بعد تقارير نُشرت في الولايات المتحدة وأوروبا الأسبوع الماضي، أشارت إلى أن عددًا من أعضاء الاتحاد يضغطون من أجل التصويت على استبعاد إسرائيل.

ومنذ أن أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة رسميًا أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، تتزايد الدعوات لتعليق مشاركتها في المسابقات الدولية لكرة القدم.

وتعهدت حكومة الولايات المتحدة بمنع أي محاولة من شأنها إبعاد إسرائيل من المشاركة في كأس العالم 2026.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الرياضية: "سنعمل بكل قوة على وقف أي محاولة لمنع المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم من المشاركة في كأس العالم".

وذكرت صحيفة التايمز، أن التصويت قد يُجرى في أقرب وقت بالأسبوع المقبل، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ حملة لمعارضته.

وكشف مسؤول بارز في أحد اتحادات كرة القدم لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن العديد من الدول تضغط من أجل إجراء تصويت على طرد إسرائيل من كرة القدم الأوروبية، مشيرًا إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ترغب في اتخاذ إجراء.

ووقعت مجموعة مكونة من 48 رياضيا، من بينهم بول بوجبا، على عريضة تطالب باستبعاد إسرائيل من جميع المسابقات الدولية، ردا على تصرفات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.

