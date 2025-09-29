"كارثة" تمنع بيلينجهام من العودة لتشكيل ريال مدريد

يعاني جود بيلينجهام من كابوس العودة إلى التشكيلة الأساسية لريال مدريد بعد هزيمة فريق تشابي ألونسو بنتيجة 5-2 أمام غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد.

وخاض بيلينجهام أولى مبارياته في الموسم بعد أن أبعدته جراحة الكتف التي خضع لها في يوليو عن الأسابيع الافتتاحية.

لكن وسائل الإعلام الجماهيرية وصفت اللاعب الإنجليزي بأنه "غير فعال" و"غير لائق بما يكفي" بعد مشاركته لمدة 70 دقيقة في ملعب "الرياض إير" ميتروبوليتانو يوم السبت.

وكانت هذه أكبر هزيمة للوس بلانكوس في الديربي منذ 75 عامًا والمرة الرابعة فقط التي يستقبل فيها خمسة أهداف على يد أتلتيكو، حيث كانت المرة الأخيرة في مباراة انتهت بنتيجة 6-3 بعام 1950.

وعن أداء بيلينجهام، كتب موقع "مانجينج مدريد": "لم يكن جود بيلينجهام لائقًا بالقدر الكافي لبدء مباراة ديربي صعبة وجسدية مثل هذه".

وعاد بيلينجهام إلى الملعب في وقت سابق من هذا الشهر حيث شارك في دقائق كبديل ضد إسبانيول وليفانتي لكن هذه كانت أول مباراة يبدأها منذ الموسم الماضي.

وخضع لعملية جراحية في الكتف في يوليو، بعد أن لعب وهو مصاب منذ نوفمبر 2023، ومنذ ذلك الحين تعهد بمهمة تحقيق بنية بدنية أكثر انسيابية، وفقًا لصحيفة AS.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ريال مدريد طلب من بيلينجهام تعزيز كتلة العضلات في محاولة لحماية كتفه ومنع خلعه مرة أخرى.

لكن الآن، طلبوا من بيلينجهام أن يقلل من مشاركاته ويصبح أكثر حدة للعب دوره في أسلوب الضغط القوي الذي يعتمد عليه تشابي ألونسو، حيث وصفت الصحيفة هذا الطلب بـ "الكارثة" نظرا لصعوبته بالنسبة لإصابة الكتف.

وانضم بيلينجهام لريال مدريد في موسم 2023/24 قادما من بوروسيا دورتموند، في صفقة بلغت قيمتها 127 مليون يورو.