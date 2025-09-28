مباريات الأمس
نادي بوجون البولندي يعلن التعاقد مع توماس توماسبيرج

كتب : محمد القرش

10:39 م 28/09/2025
    توماس توماسبرج
    توماس توماسبرج0
    توماس توماسبرج
    توماس توماسبيرج من مباراة بوجون شتشيتسين ضد ليجيا وارسو

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي بوجون شتشيتسين البولندي التعاقد مع المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج، لمدة 3 سنوات وحتى عام 2028.

وقال كيسلر نائب رئيس نادي بوجون في تصريحات عبر قناة "كانال بلس": "أصبح من الصعب نفي هذه المعلومات، العقد سيكون لمدة ثلاث سنوات".

وأضاف: "توماسبيرج يمكنه أن يساعدنا، حيث سيكون له تأثيرا على الدوري وجماهيرنا، وكان من الصعب توديع روبرت بعد ما عمل 15 عاما في النادي وكان يعرف جيدًا هويتنا".

واختتم: "أعجبني في توماس أنه يريد خلال وقت قصير التعرف على المنظومة بأكملها، ليس فقط الفريق، وسيتحدث مع كل عضو في الطاقم وكل لاعب".

وكان انتشرت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية والتي أشارت إلى أن المدرب الدنماركي اقترب من تولي تدريب الأهلي، قبل أن يظهر المدرب في مباراة بوجون شتشيتسين أمام ليجيا وارسو.

توماس توماسبيرج توماسبيرج مدرب الأهلي مدرب الأهلي المحتمل أخبار الأهلي نادي بوجون البولندي

فيديو قد يعجبك:



