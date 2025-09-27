ضخ ملاك نادي نيوكاسل يونايتد استثماراً جديداً بقيمة 111.5 مليون جنيه إسترليني أى ما يعادل 149.1 مليون دولار في النادي، وهو ما يعتبر أكبر إصدار أسهم منذ عملية الاستحواذ.

وانتعشت خزينة فريق الرجال بمبلغ 106.5 مليون جنيه إسترليني من قيمة الاستثمار ، فيما تم تخصيص 5 ملايين جنيه إسترليني لفريق نيوكاسل للسيدات.

ويُعد هذا هو التمويل التاسع من نوعه منذ شراء النادي في أكتوبر 2021، من قِبل كونسورتيوم والذي تقوده صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF" الذي يمتلك 85% من أسهم النادي، بينما تملك عائلة روبن الـ15% المتبقية.

وبذلك يصل إجمالي ما تم ضخه في نيوكاسل، بفريقيه للرجال والسيدات، منذ الاستحواذ إلى 462.9 مليون جنيه إسترليني.

ورغم حجم المبلغ الأخير الذي يزيد بـ36 مليون جنيه إسترليني عن أكبر استثمار سابق للأسهم، إلا أنه يشير إلى أن النادي يواجه احتياجات مالية أكبر من المعتاد.

وكانت عمليات ضخ الأموال السابقة كالتالي: نوفمبر 2021 (38.5 مليون)، يناير 2022 (40 مليون)، أكتوبر 2022 (70.4 مليون)، فبراير 2023 (57 مليون)، أغسطس 2023 (60 مليون)، مارس 2024 (37 مليون)، أكتوبر 2024 (35 مليون) وديسمبر 2024 (13.5 مليون).