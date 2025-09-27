مسؤول يتلقى تهديدات بالقتل بعد الوفاة المأساوية للاعب أرسنال السابق

طالب أحد مالكي أندية دوري الدرجة الوطنية بإنجلترا بإصلاحات حقيقية لجدران أحد الملاعب، عقب وفاة لاعب آرسنال السابق بيلي فيجار.

وأعلن نادي وينجيت وفينشلي أن أحد مسؤوليه تلقى تهديدات بالقتل بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة بيلي فيجار، عن عمر يناهز 21 عاماً.

وخلال أجواء الحزن التي أعقبت وفاة فيجار، قال أحد مسؤولي وينجيت وفينشلي في تصريحات لصحيفة ميل: "لقد تلقيت تهديدات بالقتل، وأشعر أنا وابني أننا تحت التهديد هذا أمر مروع، هناك شاب فقيد وعائلة تعيش مأساة، ومع ذلك يُوجَّه اللوم إلينا، نحن جميعاً في حالة حزن عميق، وكل ما نقوم به هنا تطوعي من أجل المجتمع".

وتعرض فيجار لإصابة قاتلة في مباراة فريقه تشيتشيستر أمام وينجيت وفينشلي ضمن منافسات دوري إيشميان الممتاز السبت الماضي، بعد اصطدامه بالرأس، إذ تلقى بعدها علاجاً مطولاً في أرض الملعب قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، ويدخل في غيبوبة يخضع لعملية جراحية، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وأثار الحادث الذي وقع على ملعب موريس ريباك ستاديوم الجدل في إنجلترا، إذ تصاعدت الدعوات لحظر وجود الجدران المبنية بالطوب بالقرب من ملاعب كرة القدم، كما ووقّع أكثر من 9 آلاف شخص على عريضة بهذا الشأن، فيما أعلنت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) أنه بصدد فتح مراجعة رسمية.

وكان نادي وينجيت وفينشلي قد أصدر بياناً جاء فيه: "نشعر بحزن عميق لوفاة بيلي فيجار خالص تعازينا لعائلته، ولأصدقائنا في نادي تشيتشيستر سيتي، في هذا الوقت العصيب للغاية".

كما أعلن الاتحاد تأجيل المباريات التي كانت مقررة اليوم، وكذلك لقاء وينجيت وفينشلي أمام فولكستون إنفيكتا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على الملعب ذاته.