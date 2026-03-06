إعلان

بقيادة بزشكيان.. اجتماع رابع لمجلس القيادة الإيراني المؤقت

كتب : وكالات

01:04 م 06/03/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عقد مجلس القيادة المؤقت في إيران اجتماعه الرابع، الجمعة، حيث تم تقديم تقرير للمجلس الأعلى للأمن القومي عن آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية، بحسب ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأكد أعضاء المجلس الثلاثة، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، وعضو مجلس صيانة الدستور علي رضا أعرافي، "دعمهم القوي للقوات المسلحة في هذه الحرب"، واتخذوا قرارات لـ"تعزيز قدرات القوات المسلحة".

كما جرى "التخطيط لعقد مجلس خبراء القيادة" وتقديم "المرشح" لمنصب المرشد، لخلافة علي خامنئي الذي اغتالته الولايات المتحدة وإسرائيل في الهجوم على إيران.

وكلّف المجلس الحكومة بتنفيذ قراراته لتأمين الاحتياجات الأساسية للبلاد، ولا سيما "السلع الأساسية والأدوية"، بحسب ما نقلت الوكالة.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، أن مجلس القيادة المؤقت في البلاد عقد اجتماعاً لمناقشة كيفية عقد جلسة لمجلس خبراء القيادة، وهي الهيئة التي ستختار المرشد الجديد للبلاد، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

ولم يقدّم البيان أي جدول زمني لاختيار المرشد الأعلى، كما لم يوضح ما إذا كان مجلس خبراء القيادة سيعقد اجتماعه حضورياً أم عن بُعد للتصويت.

وكانت مبان مرتبطة بمجلس خبراء القيادة، وهو هيئة تضم 88 عضواً من رجال الدين، قد تعرّضت لهجمات خلال غارات جوية نفذها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

مجلس القيادة الإيراني إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران هجمات على الخليج

