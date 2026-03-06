واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وشن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة.

وأسفرت الحملات التي جرى تنفيذها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية، حيث تم التحفظ على ما يقرب من 22 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني.