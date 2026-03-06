وكالات

أصدرت وزارة الداخلية القطرية تنويها لمواطنيها والمقيمين في الدوحة، بشأن الحفاظ على السلامة العامة عند سماع دوي انفجارات.

وقالت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة إكس: حرصاً على السلامة العامة، تهيب الجهات المختصة بالجميع، عند سماع دوي انفجارات التحلي بالهدوء وحسن التصرف، والتوجه فوراً إلى مكان آمن مع تجنب التجمع أو التواجد في الأماكن المكشوفة؛ لما قد يترتب على ذلك من مخاطر ناجمة عن سقوط الشظايا".

وفي وقت سابق، أدانت قطر هجوماً إيرانياً على مبان في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية.

وأدانت الخارجية القطرية بأشد العبارات، الجمعة، الهجوم الإيراني الذي استهدف "مبان في مناطق متفرقة من مملكة البحرين"، تضم "عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية"، معتبرة أنه "عمل عدائي سافر، وانتهاك صارخ لسيادة البحرين، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وأمن المنطقة".

وأشارت الخارجية القطرية في بيان، إلى أن القوات القطرية كانت مشاركة ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي.