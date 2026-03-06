إعلان

ماذا تفعل عند سماع دوي الانفجارات في الدوحة؟.. الداخلية القطرية تكشف

كتب : مصراوي

12:31 م 06/03/2026

وزارة الداخلية القطرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أصدرت وزارة الداخلية القطرية تنويها لمواطنيها والمقيمين في الدوحة، بشأن الحفاظ على السلامة العامة عند سماع دوي انفجارات.

وقالت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة إكس: حرصاً على السلامة العامة، تهيب الجهات المختصة بالجميع، عند سماع دوي انفجارات التحلي بالهدوء وحسن التصرف، والتوجه فوراً إلى مكان آمن مع تجنب التجمع أو التواجد في الأماكن المكشوفة؛ لما قد يترتب على ذلك من مخاطر ناجمة عن سقوط الشظايا".

وفي وقت سابق، أدانت قطر هجوماً إيرانياً على مبان في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية.

وأدانت الخارجية القطرية بأشد العبارات، الجمعة، الهجوم الإيراني الذي استهدف "مبان في مناطق متفرقة من مملكة البحرين"، تضم "عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية"، معتبرة أنه "عمل عدائي سافر، وانتهاك صارخ لسيادة البحرين، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وأمن المنطقة".

وأشارت الخارجية القطرية في بيان، إلى أن القوات القطرية كانت مشاركة ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"
دراما و تليفزيون

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"

3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
رمضان ستايل

3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟
رياضة محلية

مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟
بعد إلغاء آلاف الرحلات.. استئناف محدود لحركة الطيران في الخليج
شئون عربية و دولية

بعد إلغاء آلاف الرحلات.. استئناف محدود لحركة الطيران في الخليج
ما معنى النظر والتبصر والبصيرة في حياة المسلم؟.. الشيخ أحمد الطلحي يجيب
جنة الصائم

ما معنى النظر والتبصر والبصيرة في حياة المسلم؟.. الشيخ أحمد الطلحي يجيب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة