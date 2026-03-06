ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والزيت، واللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6-3-2026، بينما انخفضت أسعار العدس، والجبن الأبيض والرومي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.85 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.74 جنيه، بزيادة 1.67 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.94 جنيه، بتراجع 45 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.62 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.46 جنيه، بتراجع 87 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.7 جنيه، بزيادة 21 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60.77 جنيه، بتراجع 5.49 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.5 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.06 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 403.66 جنيه، بزيادة 4.35 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 119 جنيهًا، بزيادة 2.41 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.5 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الفول السائب: 52.39 جنيه، بتراجع 53 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 131.53 جنيه، بتراجع 13.25 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.61 جنيه، بتراجع 4.52 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.41 جنيه، بتراجع 79 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 102.27 جنيه، بزيادة 3.07 جنيه.