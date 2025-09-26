"بعضها غير آمنة ".. ترامب يقترح نقل مباريات كأس العالم 2026

"نصف ما حصل عليه ديمبيلي".. كم عدد نقاط محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية؟

كتب - نهى خورشيد

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إمكانية نقل بعض مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 من بعض المدن المضيفة إلى أخرى بعدما وصفها بأنها "خطيرة وغير آمنة".

وأكد ترامب في تصريحات عبر "ذا أثلتيك" أن البطولة ستكون آمنة للغاية، رغم تلميحه إلى أنه قد يتدخل لسحب حق استضافة المباريات من بعض المدن.

وخلال المؤتمر، أشار أحد الصحفيين إلى مدينتي سياتل وسان فرانسيسكو، اللتين تستضيفان ست مباريات لكل منهما، واللتين اشتهرتا بمواقف معارضة لسياسات إدارته المتعلقة بالهجرة، أجاب: "سنتأكد من أنها آمنة، هذه المدن تُدار من قبل مجانين اليسار المتطرف الذين لا يعرفون ما يفعلونه".

حتى الآن، ليس من الواضح مدى إمكانية نقل المباريات في هذه المرحلة قبل انطلاق البطولة في يونيو المقبل، خصوصاً أن ترامب لا يملك سلطة مباشرة لاتخاذ مثل هذا القرار، رغم علاقته الوثيقة مع رئيس فيفا جياني إنفانتينو.

وتنص عقود فيفا مع المدن المضيفة التي كُشف عن بعضها عبر طلبات رسمية على أنه لا يحق للاتحاد الدولي "فسخ العقد بشكل عادي"، لكنها تمنحه في المقابل صلاحيات واسعة وحماية من أي دعاوى قانونية في حال الإخلال بالاتفاق.

ويستضيف ملعب لومن فيلد في سياتل أربع مباريات في دور المجموعات، من بينها مباراة المنتخب الأميركي يوم 19 يونيو، إضافة إلى مباراة في دور الـ32 وأخرى في دور الـ16، أما ملعب ليفايز في سانتا كلارا "جنوب سان فرانسيسكو"، فسيحتضن خمس مباريات في دور المجموعات ومباراة من دور الـ32.

وكان فيفا أعلن جدول المباريات المونديال في فبراير، وذلك باستضافة 11 مدينة أميركية، وهي "أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، لوس أنجلوس، كانساس سيتي، ميامي، نيويورك - نيوجيرسي، فيلادلفيا، إضافة إلى سياتل وسان فرانسيسكو.

ما في المكسيك فستقام المباريات في مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، ومونتيري، وفي كندا في فانكوفر وتورونتو.