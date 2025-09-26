مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

جيرونا

0 0
22:00

اسبانيول

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك

26 24
17:45

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي

41 14
20:30

سيدني الاسترالي

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

0 0
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

التشكيل الرسمي لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

كتب - نهى خورشيد

08:51 م 26/09/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مباراة الاتحاد والنصر (1) (1)
  • عرض 6 صورة
    مباراة الاتحاد والنصر (3)
  • عرض 6 صورة
    النصر والاتحاد
  • عرض 6 صورة
    النصر والاتحاد
  • عرض 6 صورة
    مباراة النصر والاتحاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، والفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد، عن التشكيل الأساسي لكلا الفريقين في مباراة الكلاسيكو المنتظرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: أيمن يحيى، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري

خط الوسط الهجومي: كينجسلي كومان، جواو فيليكس، ساديو ماني

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: الجليدان، دانيلو، الموسى، فقيهي

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينهو، حسام عوار

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، بيرجوين

تنطلق المواجهة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النصر والاتحاد التشكيل الرسمي للنصر التشكيل الرسمي للاتحاد كريستيانو رونالدو دوري روشن السعودي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

محدش يقدر يأذي مصر.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية فجرًا
20 صورة ترصد زيارة الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية فجرًا
قريبًا.. عودة باسم يوسف