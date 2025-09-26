التشكيل الرسمي لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

حمدي فتحي يسجل في فوز مثير للوكرة على أم صلال في الدوري القطري (فيديو وصور)

"نصف ما حصل عليه ديمبيلي".. كم عدد نقاط محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية؟

"بعضها غير آمنة ".. ترامب يقترح نقل مباريات كأس العالم 2026

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، والفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد، عن التشكيل الأساسي لكلا الفريقين في مباراة الكلاسيكو المنتظرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: أيمن يحيى، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري

خط الوسط الهجومي: كينجسلي كومان، جواو فيليكس، ساديو ماني

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: الجليدان، دانيلو، الموسى، فقيهي

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينهو، حسام عوار

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، بيرجوين

تنطلق المواجهة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.