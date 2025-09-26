مباريات الأمس
الدوري الإسباني

جيرونا

0 0
22:00

اسبانيول

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك

26 24
17:45

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي

41 14
20:30

سيدني الاسترالي

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

0 0
21:45

مارسيليا

حمدي فتحي يسجل في فوز مثير للوكرة على أم صلال في الدوري القطري (فيديو وصور)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

08:32 م 26/09/2025
  عرض 22 صورة
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (4)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (5)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (6)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (7)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (8)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (9)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (10)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (11)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (12)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (13)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (14)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (15)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (3)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (17)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (18)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (2)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (20)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (19)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (22)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (16)
  عرض 22 صورة
    حمدي فتحي خلال مباراة الوكرة وأم صلال (21)

شارك حمدي فتحي أساسيًا في فوز فريقه الوكرة على نظيره أم صلال بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري القطري.

أهداف مباراة الوكرة وأم صلال

وسجل ثلاثية فريق الوكرة كلاً من: حمدي فتحي بالدقيقة 54 و جاسينتو مووندو دالا بالدقيقتين 78 و 90+2. وسجل هدفا أم صلال كلًا من كريستو رامون بالدقيقة 62 ودالا لاعب الوكرة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 87.

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة خلال الشوط الأول من اللقاء في رأسه تلقى على إثرها الإسعافات اللازمة وعاد للمشاركة في المباراة.

إحصائيات حمدي فتحي مع الوكرة موسم 2025/2026

حمدي فتحي شارك مع الوكرة بـ 6 مباريات بالموسم الجاري من الدوري القطري سجل خلالها هدفًا بواقع 367 دقيقة لعب.

ترتيب الوكرة في الدوري القطري

الوكرة يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 11 نقطة بعد فوزه على نظيره أم صلال الذي توقف رصيده عند النقطة 6 في المركز التاسع.

حمدي فتحي الوكرة وأم صلال نادي الوكرة نادي أم صلال الدوري القطري هدف حمدي فتحي

