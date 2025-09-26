"نصف ما حصل عليه ديمبيلي".. كم عدد نقاط محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية؟

"بعضها غير آمنة ".. ترامب يقترح نقل مباريات كأس العالم 2026

شارك حمدي فتحي أساسيًا في فوز فريقه الوكرة على نظيره أم صلال بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري القطري.

أهداف مباراة الوكرة وأم صلال

وسجل ثلاثية فريق الوكرة كلاً من: حمدي فتحي بالدقيقة 54 و جاسينتو مووندو دالا بالدقيقتين 78 و 90+2. وسجل هدفا أم صلال كلًا من كريستو رامون بالدقيقة 62 ودالا لاعب الوكرة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 87.

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة خلال الشوط الأول من اللقاء في رأسه تلقى على إثرها الإسعافات اللازمة وعاد للمشاركة في المباراة.

إحصائيات حمدي فتحي مع الوكرة موسم 2025/2026

حمدي فتحي شارك مع الوكرة بـ 6 مباريات بالموسم الجاري من الدوري القطري سجل خلالها هدفًا بواقع 367 دقيقة لعب.

ترتيب الوكرة في الدوري القطري

الوكرة يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 11 نقطة بعد فوزه على نظيره أم صلال الذي توقف رصيده عند النقطة 6 في المركز التاسع.

اقرأ أيضًا:

رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم بسبب واقعة مروان عطية

الزمالك يفوز على توباتي البرازيلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

"لا تسكر إلا بجاني".. كيف روّضت كولين روني زوجها وحافظت عليه رغم الفضائح؟