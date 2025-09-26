مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

جيرونا

0 0
22:00

اسبانيول

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك

26 24
17:45

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي

41 14
20:30

سيدني الاسترالي

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

0 0
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

الزمالك يفوز على توباتي البرازيلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

كتب - محمد الميموني :

08:12 م 26/09/2025
    الزمالك وتوباتي البرازيلي
    الزمالك وتوباتي البرازيلي
    الزمالك وتوباتي البرازيلي
    الزمالك وتوباتي البرازيلي

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك اليوم الجمعة على نظيره توباتي البرازيلي ضمن منافسات افتتاح مشوار الكوماندوز ببطولة العالم لكرة اليد.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك على نظيره توباتي البرازيلي في افتتاح البطولة بنتيجة 26- 24.

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة القادمة

ويخوض الزمالك ثانِ مواجهاته في البطولة ضد فريق برشلونة الإسباني يوم الأحد المقبل.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار: "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

