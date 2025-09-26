الزمالك يفوز على توباتي البرازيلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

حمدي فتحي يسجل في فوز مثير للوكرة على أم صلال في الدوري القطري (فيديو وصور)

"نصف ما حصل عليه ديمبيلي".. كم عدد نقاط محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية؟

"بعضها غير آمنة ".. ترامب يقترح نقل مباريات كأس العالم 2026

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك اليوم الجمعة على نظيره توباتي البرازيلي ضمن منافسات افتتاح مشوار الكوماندوز ببطولة العالم لكرة اليد.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك على نظيره توباتي البرازيلي في افتتاح البطولة بنتيجة 26- 24.

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة القادمة

ويخوض الزمالك ثانِ مواجهاته في البطولة ضد فريق برشلونة الإسباني يوم الأحد المقبل.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار: "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

اقرأ أيضًا:

رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم بسبب واقعة مروان عطية

أليخاندرو مونييز رويز حكم مباراة الأهلي والزمالك .. ماذا نعرف عنه؟

أول قرار من قنوات mbc بعد شكوى الأهلي ضد مدحت شلبي