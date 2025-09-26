بعد تحقيق أعظم انتصاراتها.. وفاة نجمة الماراثون شيوارجي ألين

توفيت نجمة الماراثون عن عمر يناهز 30 عامًا، بعد أربعة أشهر فقط من تحقيق أحد أعظم انتصاراتها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن العداءة الإثيوبية شيوارجي ألين، انهارت خلال جلسة تدريب وتم نقلها إلى مستشفى بالقرب من العاصمة أديس أبابا حيث توفيت هُناك.

وفي شهر مايو الماضي، عبرت ألين خط النهاية في ماراثون ستوكهولم 2025 محتلة المركز الأول، حيث ابتسمت قبل أن ترفع ذراعيها احتفالا بهذا الإنجاز التاريخي.

ووفقا لتقارير صحفية فإن شيوارج شعرت بتوعك خلال جلسة تدريبية، ونُقلت إلى المستشفى، قبل أن تتوفى عن عمر يناهز 30 عاما.

وكانت ألين واحدة من أكثر النجوم حصولاً على الأوسمة في عالم الماراثون، حيث فازت بـ12 من أصل 27 سباقاً شاركت فيها كمحترفة.