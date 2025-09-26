الأهلي والزمالك يفتتحان بطولة العالم لكرة اليد.. تعرف على المواعيد

كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم لكرة اليد للأندية المقامة في مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم كرة اليد على المستوى العالمي، يتقدمهم نجوم مصر مع فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو"، ومع برشلونة نجم منتخب مصر سيف الدرع.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد

المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثانية : الأهلي - فيزبريم المجري - سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: الزمالك - برشلونة - توباتي البرازيلي.

جدول مباريات الدور الأول

الجمعة 26 من سبتمبر 2025

الشارقة الإماراتي مع كاليفورنيا إيجلز - الساعة 3:30 مساء

الزمالك مع توباتي البرازيلي - الساعة 5:45 مساء

الأهلي مع سيدني الأسترالي - الساعة 8:30 مساء

السبت 27 سبتمبر 2025

ماجديبورج الألماني مع كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الساعة 3:30 مساء

برشلونة الإسباني مع توباتي البرازيلي - الساعة 5:45 مساء

فيزبريم المجري مع سيدني الأسترالي - الساعة 8:00 مساء

الأحد 28 سبتمبر

الشارقة الإماراتي مع ماجديبورج الألماني - الساعة 3:30 مساء

الزمالك مع برشلونة - الساعة 5:45 مساء

الأهلي مع فيزبريم المجري - الساعة 8:00 مساء

وتقام مواجهات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ويقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر.

وتُذاع مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2025، حصريًا عبر قنوات أون سبورت.