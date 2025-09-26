كتب - محمد القرش:

كشف المحترف المصري حسين محاسب لاعب نادي بالا تون الويلزي، سبب رحيله عن النادي الأهلي، وإمكانية عودته للدوري المصري.

وقال حسين في تصريحات خاصة "لمصراوي: "الدوري الويلزي ممتع للغاية وقوي، حيث يضم العديد من المواهب الجيدة".

وأضاف: "الدوري الويلزي تاريخي من حيث إنتاج المواهب، وينضم لنا العديد من لاعبي إيفرتون وليفربول وريكسهام ومانشستر سيتي ويونايتد من أجل اكتساب خبرة في الدوري الممتاز".

وعن سبب رحيله عن الأهلي في موسم 2022/23، أجاب: "شعرت أن العودة إلى أوروبا في ذلك الوقت كانت أنسب".

وأردف: "الأهلي نادي كبير وذو مستوى قوي، وسيعود الأهلي إلى مستواه الطبيعي بلا شك".

وأوضح: "إذا تلقيت عرضًا من الدوري المصري الممتاز؟، أفضل الاستمرار في أوروبا حاليا، لكن من يعلم ما يخبئه المستقبل؟".

وواصل: "في الفترة المقبلة أسعى لمواصلة اللعب بانتظام، وتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة، ومساعدة الفريق على الفوز وتحقيق إنجازات جيدة".

واختتم: "وأيضًا الوصول إلى مراكز أوروبية، مثل تصفيات دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وآمل أن أواصل اللعب بشكل جيد وأرى ما يخبئه المستقبل".

ويعد المهاجم صاحب الـ23 عاما من هدافي فريق بالا تون، حيث سجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال 11 مباراة بجميع المسابقات.