"بسبب النسر".. موقف طريف في مباراة روما ونيس بالدوري الأوروبي (فيديو)

"الإعتداء على قاصر".. سر التراجع عن اعتقال شخصية بارزة في الدوري الإنجليزي

شهدت مباراة نيس الفرنسي وروما الإيطالي، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء 24 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي، موقفًا طريفًا أثار تفاعل الجماهير داخل الملعب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي تقليد معتاد قبل كل مباراة على ملعب "أليانز ريفييرا"، يحلق نسر نيس الشهير في أجواء الملعب ويهبط على ذراع مدربه في مشهد احتفالي مميز.

إلا أن ما حدث هذه المرة كان مختلفًا؛ إذ انطلقت رشاشات المياه فجأة أثناء هبوط النسر، ما أدى إلى ابتلاله هو ومدربه بشكل كامل وسط ضحكات الحضور.

وعلى الصعيد الفني، انتهت المباراة بخسارة نيس على أرضه أمام روما بنتيجة 2-1، في بداية غير موفقة للفريق الفرنسي في مشواره الأوروبي.

ويذكر أن الفريق يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، إلا أنه يواصل الغياب بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها في الموسم الماضي.