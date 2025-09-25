مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

برشلونة

الدوري الأوروبي

ريد بول سالزبورج

0 0
22:00

بورتو

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

0 0
22:00

بولونيا

الدوري السعودي

الهلال

2 1
21:00

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

تقارير تكشف موعد عودة مرموش للمشاركة مع السيتي

كتب - يوسف محمد:

08:35 م 25/09/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش مع السيتي (1)_3
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش مع السيتي (3)_8
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش مع السيتي (3)_7
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش مع السيتي (2)_6
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش مع السيتي (2)_5
  • عرض 15 صورة
    إصابة عمر مرموش (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    إصابة عمر مرموش (11) (1)
  • عرض 15 صورة
    إصابة عمر مرموش (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    إصابة عمر مرموش (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    إصابة عمر مرموش (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    إصابة عمر مرموش (9) (1)
  • عرض 15 صورة
    إصابة عمر مرموش (8) (1)
  • عرض 15 صورة
    إصابة عمر مرموش (3)_4
  • عرض 15 صورة
    إصابة عمر مرموش (1)_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير صحفية موعد عودة عمر مرموش لاعب منتخب مصر ومان سيتي الإنجليزي، إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها، خلال مشاركته مع الفراعنة في تصفيات كأس العالم.

وكان عمر مرموش، تعرض للإصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، في مباراة بوركينا فاسو خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وذكر موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزي، اليوم الخميس، أن مرموش سيكون جاهز للمشاركة مع فريقه في المباريات، بداية من مباراة برينتفورد يوم 5 أكتوبر بالدوري.

إحصائيات مرموش مع السيتي في موسم 25/26

وظهر مرموش مع السيتي خلال الموسم الحالي، حتى الأن في 6 مباريات بمختلف البطولات، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة فقط.

موعد مباراة مان سيتي المقبلة

ويستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة نظيره بيرنلي، يوم السبت المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي.

أقرأ أيضًا:

تركي آل الشيخ يوضح حقيقة شرائه نادي في الدوري الإنجليزي

لتحقيق مبدأ التكافؤ.. قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن مباريات الأهلي والزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إصابة عمر مرموش عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي السيتي وبيرنلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة.. تحقيق إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان رأس حربة مصر لخداعنا