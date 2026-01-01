8 أسباب جعلت رونالدو أول ملياردير في كرة القدم.. ما هم؟

لم يقتصر نجاح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي على الملاعب فقط، بل امتد ليصبح نموذجاً للجمع بين التطور الرياضي والنجاح المالي.

وبعد مسيرة حافلة بالإنجازات في أكبر الدوريات الأوروبية، أصبح الدون أول لاعب كرة قدم يدرج ضمن قائمة المليارديرات، ليثبت أن نجومية كرة القدم يمكن أن تتحول إلى إمبراطورية اقتصادية حقيقية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 8 أسباب ساعدت رونالدو لكي يصبح ملياردير كروي:

1- مسيرة أسطورية مليئة بالإنجازات: ترك رونالدو بصمته في تاريخ كرة القدم، بدءاً من انتقاله القياسي إلى ريال مدريد وصولاً إلى كونه أحد أبرز الهدافين في التاريخ.

كما شملت مسيرته أندية كبرى كـ مانشستر يونايتد، يوفنتوس، وحالياً النصر السعودي، لم يقتصر نجاحه على البطولات الأوروبية بل حول شهرته العالمية إلى واحدة من أكثر المسيرات الرياضية ربحاً في العصر الحديث.

2- صفقة المليار دولار مع النصر: في 2023، وقع رونالدو عقود انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي بأكثر من 400 مليون دولار، يشمل راتباً معفى من الضرائب ومكافآت، وحصة محتملة في النادي.

3- المنافسة المالية مع ميسي: لسنوات، كان رونالدو وليونيل ميسي يتقاضيان أجوراً مشابهة في قمة كرة القدم العالمية، لكن الوضع تغير بشكل كبير مع انتقال رونالدو إلى السعودية وميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ورغم أن ميسي من المتوقع أن يحصل على حصة في ناديه الأمريكي، فإن عقد رونالدو المعفى من الضرائب ومكافآته التجارية خلق فجوة مالية كبيرة في المواسم الأخيرة.

4- من بدايات متواضعة إلى حياة فاخرة: بدأت رحلة رونالدو المالية بعيداً عن الأضواء، فقد نشأ في فقر بجزيرة ماديرا وغادر المدرسة في سن 14 ليتفرغ لكرة القدم، صعوده كان سريعاً من سبورتينج لشبونة إلى النجومية، ليمتلك اليوم مطار ماديرا الدولي، ومتحف، وسلسلة فنادق فاخرة.

5- الشراكات التجارية والدخل خارج الملعب: معظم ثروة رونالدو جاءت من عقود الرعاية والإعلانات، إذ وقع عقداً طويل الأمد مع نايكي بقيمة تقارب 18 مليون دولار سنوياً، كما عمل مع علامات تجارية مثل أرماني وكاسترول، إذ أضافت هذه الشراكات أكثر من 175 مليون دولار إلى صافي ثروته، بجانب 550 مليون دولار من أرباحه في الملاعب بين 2002 و2023.

6- الاستثمار بالقرب من الوطن: يفضل الدون الاستثمار في البرتغال، بالتعاون مع ميجيل ماركيز من شركة LMcapital لإدارة الثروات في لشبونة، والتي تدير أصولاً بقيمة تزيد على 1.4 مليار يورو، كما يقيم استثماراته مع دائرة صغيرة من الأصدقاء الموثوقين.

7- العقارات والفخامة: تشمل ممتلكات رونالدو العقارية في البرتغال قصراً في ماديرا، وبنتهاوس قياسي في لشبونة، وعقاراً بقيمة 20 مليون يورو في منتجع Quinta da Marinha الفاخر.

8- المشاريع الإعلامية وحصة في CMTV: استثمر رونالدو في الإعلام، إذ أصبح في 2023 أحد المساهمين في شراء CMTV، وهي القناة التي ارتبط اسمه معها في حادثة عام 2016 حين ألقى ميكروفون أحد المراسلين في بحيرة.

كما يمتلك مراكز للياقة البدنية، وعلامة CR7 للملابس، وسلسلة فنادق.