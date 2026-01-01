"في غياب صلاح".. تعادل سلبي يحسم مواجهة ليفربول وليدز في البريميرليج

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة ليفربول أمام ضيفه ليدز يونايتد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الانفيلد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أبرز لحظات المباراة عندما سجل ليدز هدفًا في الدقيقة 81، لكنه أُلغي بداعي التسلل على المهاجم، ليحافظ اللقاء على نتيجته السلبية حتى صافرة النهاية.

وبهذا التعادل، عاد ليفربول لسلسلة إهدار النقاط بعد فوزين متتاليين على توتنهام وولفرهامبتون في الجولتين السابقتين، ليصل رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع.

فيما رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 21 نقطة محتلاً المركز السادس عشر في جدول ترتيب البطولة.

والجدير بالذكر أن مباراة اليوم شهدت غياب الدولي المصري محمد صلاح، إذ يستعد لخوض مواجهة مع منتخب بلاده أمام بنين مساء الاثنين المقبل الموافق 5 يناير الجاري، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026 بالمغرب.