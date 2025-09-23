مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فينورد

بيراميدز يحصد كأس "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ" على حساب أهلي جدة

كتب : محمد القرش

08:08 م 23/09/2025
حصد نادي بيراميدز كأس القارات الثلاث "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ"، بعد الفوز على أهلي جدة بثلاثية مقابل هدف في مباراة الدور الثاني.

وسجل فيستون ماييلي أهداف فريق بيراميدز الـ3 في الدقائق 21، 71، 75.

ملخص مباراة بيراميدز وأهلي جدة

بداية المباراة

لاعبو أهلي جدة يطالبون باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم يُكمل المباراة في الدقيقة 5

ميندي يتصدى لهجمة محققة لبيراميدز في الدقيقة 12

بطاقة صفراء لزلاكة بعد تدخل قوي مع ميندي في الدقيقة 13

فيستون ماييلي يسجل هدف التقدم على أهلي جدة في الدقيقة 20

خطأ لصالح بيراميدز في الدقيقة 26

سيطرة لبيراميدز على أحداث المباراة بعد مرور 30 دقيقة

أحمد الشناوي يتصدى لفرصة هدف محقق في الدقيقة 33

تسديدة من ماييلي في القائم بالدقيقة 42

حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لأهلي جدة في الدقيقة 43

إيفان توني يسجل هدف التعادل لأهلي جدة من علامة الجزاء

حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدلا من ضائع

تسديدة قوية من زلاكة في القائم بالدقيقة 90+9

تصدي ممتاز من أحمد الشناوي بالدقيقة 90+9

مشاركة علي جبر بدلا من أسامة جلال

انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1

بداية الشوط الثاني

إصابة قوية لزلاكة في الدقيقة 57

فيستون ماييلي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز، لكن يُلغى بداعي التسلل في الدقيقة 65

أحمد الشناوي يواصل تألقه ومنع أهلي جدة من التقدم

فيستون ماييلي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 72

فيستون ماييلي يسجل الهدف لبيراميدز في الدقيقة 75

حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بفوز بيراميدز على أهلي جدة 3-1.

