بيراميدز يحصد كأس "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ" على حساب أهلي جدة
كتب : محمد القرش
حصد نادي بيراميدز كأس القارات الثلاث "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ"، بعد الفوز على أهلي جدة بثلاثية مقابل هدف في مباراة الدور الثاني.
وسجل فيستون ماييلي أهداف فريق بيراميدز الـ3 في الدقائق 21، 71، 75.
ملخص مباراة بيراميدز وأهلي جدة
بداية المباراة
لاعبو أهلي جدة يطالبون باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم يُكمل المباراة في الدقيقة 5
ميندي يتصدى لهجمة محققة لبيراميدز في الدقيقة 12
ميندي ينقذ مرمى الأهلي من فرصة خطيرة#الأهلي_بيراميدز#FIFA_Intercontinental_Cup pic.twitter.com/4EniABcXNy
— MBC Action (@mbcaction) September 23, 2025
بطاقة صفراء لزلاكة بعد تدخل قوي مع ميندي في الدقيقة 13
فيستون ماييلي يسجل هدف التقدم على أهلي جدة في الدقيقة 20
بداية قوية من بيراميدز.. تسديدة فيستون مايلي تسكن شباك ميندي#الأهلي_بيراميدز#FIFA_Intercontinental_Cup pic.twitter.com/q9w9I2mxPD
— MBC Action (@mbcaction) September 23, 2025
خطأ لصالح بيراميدز في الدقيقة 26
سيطرة لبيراميدز على أحداث المباراة بعد مرور 30 دقيقة
أحمد الشناوي يتصدى لفرصة هدف محقق في الدقيقة 33
تسديدة من ماييلي في القائم بالدقيقة 42
حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لأهلي جدة في الدقيقة 43
إيفان توني يسجل هدف التعادل لأهلي جدة من علامة الجزاء
حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدلا من ضائع
تسديدة قوية من زلاكة في القائم بالدقيقة 90+9
تصدي ممتاز من أحمد الشناوي بالدقيقة 90+9
مشاركة علي جبر بدلا من أسامة جلال
انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1
بداية الشوط الثاني
إصابة قوية لزلاكة في الدقيقة 57
فيستون ماييلي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز، لكن يُلغى بداعي التسلل في الدقيقة 65
أحمد الشناوي يواصل تألقه ومنع أهلي جدة من التقدم
فيستون ماييلي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 72
فيستون ماييلي يسجل الهدف لبيراميدز في الدقيقة 75
حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع
انتهاء المباراة بفوز بيراميدز على أهلي جدة 3-1.