شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها فوز النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بالكرة الذهبية وحلول محمد صلاح في المركز الرابع كأفضل مركز له.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"تواصل بالهاتف بسبب الإرهاق".. كواليس مشاركة محمود الخطيب في اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي

غاب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن حضور اجتماع مجلس الإدارة يوم أمس الإثنين بسبب عودته في ساعة مبكرة من اليوم من السعودية؛ حيث أدى مناسك العمرة، لمزيد من التفاصيل عن مشاركته في اجتماع لجنة التخطيط.. اضغط هنا

لم تظهر معه في حفل الكرة الذهبية.. من هي زوجة عثمان ديمبيلي المحجبة؟ (صور)

رغم خطف النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الأضواء خلال حفل الكرة الذهبية 2025، الذي توّج فيه بالجائزة الأغلى في عالم كرة القدم، إلا أن الأنظار توجهت أيضًا إلى غياب زوجته المحجبة عن الحفل، ما أثار تساؤلات العديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمزيد من التفاصيل عنهما.. اضغط هنا

"منح فرصة لأعضاء جدد".. قرار مفاجيء من مجلس إدارة الزمالك عقب اجتماعهم

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك مساء يوم أمس الاثنين اجتماعًا بمقر القلعة البيضاء لمناقشة بعض الأمور التنظيمية بحضور أعضاء المجلس، للاطلاع على أبز نتائج الاجتماع.. اضغط هنا

تعرف جميع جوائز حفل الكرة الذهبية 2025.. ومركز صلاح التاريخي

توّج عثمان ديمبيلي اللاعب الفرنسي الدولي موسمه المميز مع نادي باريس سان جيرمان بالفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 كأفضل لاعب بالعالم بعد موسم مميز مع فريقه ومنتخب بلاده، للتعرف على جوائز حفل الكرة الذهبية 2025 كاملة ومركز محمد صلاح التاريخي.. اضغط هنا

الموعد والقناة الناقلة.. كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس إنتركونتيننتال

يستضيف استاد الملك عبدالله بجدة مباراة من العيار الثقيل عندما يستضيف أهلي جدة نظيره بيراميدز المصري في كأس الانتركونتيننتال، للاطلاع على الموقعد والقناة الناقلة.. اضغط هنا

تكريم خاص لديوجو جوتا خلال حفل الكرة الذهبية 2025 (صور)

لم يكن النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريا، اللذان رحلا عن عالمنا في يوليو الماضي، بعد تعرضهما لحادث سير، غائبان في حفل الكرة الذهبية المقام حاليا بباريس، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا

عثمان ديمبيلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم

توج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الحالي 2025، خلال حفل الكرة الذهبية البالون دور، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

باريس سان جيرمان يفوز بجائزة أفضل نادِ في حفل الكرة الذهبية 2025

فاز نادي باريس سان جيرمان اليوم الإثنين بجائزة أفضل نادي في العالم لموسم 2025 في حفل الكرة الذهبية 2025، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

