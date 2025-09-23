مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

ترتيب أفضل 10 لاعبين في حفل جائزة الكرة الذهبية 2025

كتب ـ محمد الميموني:

12:48 ص 23/09/2025
    حفل جائزة الكرة الذهبية 2025
    حفل جائزة الكرة الذهبية 2025
    حفل جائزة الكرة الذهبية 2025
    حفل جائزة الكرة الذهبية 2025
    حفل جائزة الكرة الذهبية 2025

فاز عثمان ديمبيلي، بجائزة الكرة الذهبية أمس الإثنين، بينما حصل لامين يمال على المركز الثاني ثم حصل فيتينيا على المركز الثالث.

وجاء نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، على المركز الرابع في أفضل مركز له.

ونعرض لكم خلال السطور التالية أفضل 10 لاعبين في حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 كالتالي:

1- عثمان ديمبيلي.

2- لامين يامال.

3- فيتينيا.

4- محمد صلاح.

5- رافينيا.

6- أشرف حكيمي.

7- كيليان مبابي.

8- كول بالمر.

9- جيانلويجي دوناروما.

10- نونو مينديز.

عثمان ديمبيلي حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 من فاز بالكرة الذهبية 2025 البالون دور 2025 حفل الكرة الذهبية 2025
