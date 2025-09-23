ترتيب أفضل 10 لاعبين في حفل جائزة الكرة الذهبية 2025

ديمبلي من كثرة الإصابات مع برشلونة لحصد الذهب مع باريس سان جيرمان

فاز عثمان ديمبيلي، بجائزة الكرة الذهبية أمس الإثنين، بينما حصل لامين يمال على المركز الثاني ثم حصل فيتينيا على المركز الثالث.

وجاء نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، على المركز الرابع في أفضل مركز له.

ونعرض لكم خلال السطور التالية أفضل 10 لاعبين في حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 كالتالي:

1- عثمان ديمبيلي.

2- لامين يامال.

3- فيتينيا.

4- محمد صلاح.

5- رافينيا.

6- أشرف حكيمي.

7- كيليان مبابي.

8- كول بالمر.

9- جيانلويجي دوناروما.

10- نونو مينديز.

