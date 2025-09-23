الكثير يبحثون عن القنوات الناقلة على مباراة بيراميدز ونظيره أهلي جدة اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس إنتركونتيننتال 2025

الأهلي سيلتقي بيراميدز عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأنتر كونتيننتال لموسم 20255.

ونعرض لكم خلال السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأهلي جدة عبر الإنترنت

ـ شاهد VIP

ـ DAZN

ـ قناة فيفا الرسمية على يوتيوب

ويذكر أن بيراميدز قد فاز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من كأس إنتركونتيننتال.

وتعد هذه المشاركة لبيراميدز هي أول مشاركة له في كأس الإنتر كونتيننتال بعد تتويجة بكأس دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

