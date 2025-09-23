مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

الموعد والقناة الناقلة.. كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس إنتركونتيننتال

كتب ـ محمد الميموني:

12:35 ص 23/09/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستضيف استاد الملك عبدالله بجدة مباراة من العيار الثقيل عندما يستضيف أهلي جدة نظيره بيراميدز المصري في كأس الانتركونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس إنتركونتيننتال 2025

الأهلي سيلتقي بيراميدز عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأنتر كونتيننتال لموسم 20255.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس إنتركونتيننتال 2025

وتنقل المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية ومنصة shahid vip.

ويذكر أن بيراميدز قد فاز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من كأس إنتركونتيننتال.

شاهد أيضًا:

12 صورة ترصد إطلالات لاعبي الكرة و زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية

"على المنصة".. علم فلسطين حاضر في حفل الكرة الذهبية (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز موعد مباراة أهلي جدة وبيراميدز أهلي جدة كأس إنتركونتيننتال 2025 القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز القنوات الناقله لمباراه بيراميدز والاهلي السعودي موعد مباراة بيراميدز والاهلي السعودي بيراميدز واهلي جده

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟
الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد