ريال مدريد يقاطع حفل الكرة الذهبية 2025.. ما السبب؟

يستعد ريال مدريد لمقاطعة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الليلة مرة أخرى مع استمرار الخلاف حول عدم فوز فينيسيوس جونيور بالجائزة العام الماضي 2024.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر عدم حضور حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم 2025، بعد ما حدث العام الماضي.

وفاجأ النادي الإسباني العالم قبل حفل توزيع جوائز 2024 عندما قرروا عدم حضور الحفل في اللحظات الأخيرة، بعد ما علموا أن رودري لاعب مانشستر سيتي سيفوز بالجائزة بدلا من فينيسيوس.

وتم ترشيح كيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور لجائزة أفضل لاعب في فئة الرجال، بينما تتنافس نجمتهم الاسكتلندية كارولين وير على الجائزة الرئيسية في فئة السيدات.

ويتنافس أيضًا دين هويسن، وتيبوت كورتوا، وليندا كايسيدو على الجوائز الأخرى.