مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

ريال مدريد يقاطع حفل الكرة الذهبية 2025.. ما السبب؟

كتب : محمد القرش

04:24 م 22/09/2025

فلورنتينو بيريز

يستعد ريال مدريد لمقاطعة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الليلة مرة أخرى مع استمرار الخلاف حول عدم فوز فينيسيوس جونيور بالجائزة العام الماضي 2024.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر عدم حضور حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم 2025، بعد ما حدث العام الماضي.

وفاجأ النادي الإسباني العالم قبل حفل توزيع جوائز 2024 عندما قرروا عدم حضور الحفل في اللحظات الأخيرة، بعد ما علموا أن رودري لاعب مانشستر سيتي سيفوز بالجائزة بدلا من فينيسيوس.

وتم ترشيح كيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور لجائزة أفضل لاعب في فئة الرجال، بينما تتنافس نجمتهم الاسكتلندية كارولين وير على الجائزة الرئيسية في فئة السيدات.

ويتنافس أيضًا دين هويسن، وتيبوت كورتوا، وليندا كايسيدو على الجوائز الأخرى.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد أخبار ريال مدريد فينيسيوس رودري حفل الكرة الذهبية الكرة الذهبية 2025

أخبار

الثانوية العامة

