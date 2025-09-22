مباريات الأمس
بيب جوارديولا يثير الجدل ويُقبل حكم مباراة مانشستر سيتي وأرسنال (فيديو وصور)

12:45 م الإثنين 22 سبتمبر 2025
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جوارديولا يُقبل حكم مباراة السيتي وأرسنال (2)
  • عرض 5 صورة
    جوارديولا يُقبل حكم مباراة السيتي وأرسنال (4)
  • عرض 5 صورة
    جوارديولا يُقبل حكم مباراة السيتي وأرسنال (3)
  • عرض 5 صورة
    جوارديولا يُقبل حكم مباراة السيتي وأرسنال (5)
كتب - محمد القرش:

قدم بيب جوارديولا واحدة من أغرب اللقطات على خط التماس في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب الإمارات.

وخلال مباراة الأحد ضد أرسنال، التقطت الكاميرات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وهو يقبل الحكم الرابع كريج باوسون على خده.

وتقدم مانشستر سيتي منذ الدقيقة التاسعة بتسديدة إيرلينج هالاند التي سكنت شباك ديفيد رايا بعد هجمة مرتدة، قبل أن يسجل جابرييل مارتينيلي هدف التعادل للجانرز في الدقيقة 90+3.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

طلب خاص من الشعب المصري.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يدعم صلاح لتحقيق التاريخ

أكثر اللاعبين حصدا للكرة الذهبية عبر التاريخ

بيب جوارديولا السيتي وأرسنال مانشستر ستي أرسنال جوارديولا الدوري الإنجليزي
