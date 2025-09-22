قبل حفل اليوم.. الفائزون بالكرة الذهبية آخر 10 أعوام

كتب - محمد القرش:

قدم بيب جوارديولا واحدة من أغرب اللقطات على خط التماس في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب الإمارات.

وخلال مباراة الأحد ضد أرسنال، التقطت الكاميرات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وهو يقبل الحكم الرابع كريج باوسون على خده.

وتقدم مانشستر سيتي منذ الدقيقة التاسعة بتسديدة إيرلينج هالاند التي سكنت شباك ديفيد رايا بعد هجمة مرتدة، قبل أن يسجل جابرييل مارتينيلي هدف التعادل للجانرز في الدقيقة 90+3.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Pep Guardiola kissing the 4th officialpic.twitter.com/6hn07VIPVP — Total Football (@TotalFootbol) September 21, 2025

اقرأ أيضًا:

طلب خاص من الشعب المصري.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يدعم صلاح لتحقيق التاريخ

أكثر اللاعبين حصدا للكرة الذهبية عبر التاريخ