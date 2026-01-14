"صاحب واقعة الليزر".. قصة مشجع للسنغال أشعل الجدل أمام مصر

أعلنت إحدى شركات الطيران السنغالية وصول مشجع أسود التيرانجا، صاحب واقعة "الليزر"، التي أثارت جدلًا واسعًا في عام 2021، إلى المغرب، لحضور مباراة نصف نهائي نسخة 2025 ضد منتخب مصر.

وكتبت شركة الطيران، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "ساليُو نداي، الأسد الثالث عشر وأحد أكثر الداعمين حماسًا لأسود السنغال، أصبح بيننا، مجهز بحزمة المشجع الخاصة به التي تضم وشاحًا وقميصًا وقبعة، إضافة إلى أساور بألوان العلم الوطني، وهو مستعد للسفر إلى طنجة لتشجيع أسودنا بشغف واحترام للقواعد".

قصة المشجع صاحب واقعة "الليزر"

في مباراة إياب تصفيات كأس العالم 2022، التقى منتخبا مصر والسنغال في مواجهة قوية وصلت إلى ركلات الترجيح، وأثناء تسديد محمد صلاح قائد الفراعنة لركلة الترجيح، ظهر وجه صلاح كبقعة ضوء أخضر، بسبب ضوء "الليزر" الذي كان يمسكه طفل سنغالي في المدرجات، قبل أن يسدد صلاح الكرة فوق العارضة.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرض غرامة قدرها 180 ألف دولار على الاتحاد السنغالي لكرة القدم آنذاك، بسبب اضطرابات الجماهير خلال مباراة الفريق في الملحق المؤهل لكأس العالم ضد مصر، بما في ذلك تسليط مؤشرات الليزر على جناح الفريق المنافس محمد صلاح في ركلات الترجيح.

وكانت تلك المباراة الأخيرة التي جمعت بين مصر والسنغال، ومع مواجهة المنتخبين لبعضهما البعض في نصف النهائي، ظهر هذا المشجع من جديد، عندما أعلنت شركة طيران سنغالية تكفّلها بسفره إلى المغرب لتشجيع الفريق من جديد.

اقرأ أيضًا:

"بعد انتقاله للاتحاد السكندري".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد مجدي أفشة



إعلامي يحسم الجدل حول أنباء وفاة حسن شحاتة



