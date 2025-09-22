مباريات الأمس
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

6 للرجال ومثلها للسيدات.. الجوائز المقدمة في حفل الكرة الذهبية 2025

10:00 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

الكرة الذهبية

كتب - محمد القرش:

تُقدم 13 جائزة خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "البالون دور" 2025، التي تقام مساء اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر.

وينطلق الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

الجوائز المقدمة في حفل الكرة الذهبية

- جائزة الكرة الذهبية للرجال

- جائزة الكرة الذهبية للسيدات

- جائزة كوبا للرجال

- جائزة كوبا للسيدات

- جائزة ياشين للرجال

- جائزة ياشين للسيدات

- جائزة كرويف للرجال

- جائزة كرويف للسيدات

- جائزة أفضل ناد رجالي

- جائزة أفضل ناد نسائي

- جائزة جيرد مولر للرجال

- جائزة جيرد مولر للسيدات

- جائزة سقراط (أفضل عمل إنساني للاعب كرة قدم)

الكرة الذهبية البالون دور جائزة كوبا جائزة ياشين جائزة أفضل ناد
