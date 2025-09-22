مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"لا يفارقوه في اللحظات الهامة".. فيديو يكشف كواليس تواجد عائلة محمد صلاح بمباراة ليفربول وإيفرتون

12:12 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عائلة محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    عائلة محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    عائلة محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    عائلة محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    عائلة محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    عائلة محمد صلاح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله عائلة محمد صلاح في شوارع إنجلترا، أمس السبت، أثناء خروجهم من ملعب المباراة التي جمعت ليفربول بإيفرتون.

وظهر في الفيديو زوجة محمد صلاح برفقة طفليه "مكة" و"كيان"، بينما كانت سيدتان تمسكان مظلتين لحمايتهم من الأمطار.

وتحرص أسرة محمد صلاح دائمًا على دعمه ومؤازرته من المدرجات، بحضورهم المنتظم لمبارياته داخل الملعب.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز ليفربول على إيفرتون بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الانتصار، تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، متقدمًا بفارق خمس نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب سيجتمع بقادة مصر وتركيا و4 دول عربية الثلاثاء