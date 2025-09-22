"الأول في البريميرليج".. ميكيل أرتيتا يسجل رقما تاريخيا في مواجهاته أمام

"الظهور السادس".. ما هو ترتيب محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية خلال السنوات

كتب - محمد عبد السلام:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله عائلة محمد صلاح في شوارع إنجلترا، أمس السبت، أثناء خروجهم من ملعب المباراة التي جمعت ليفربول بإيفرتون.

وظهر في الفيديو زوجة محمد صلاح برفقة طفليه "مكة" و"كيان"، بينما كانت سيدتان تمسكان مظلتين لحمايتهم من الأمطار.

وتحرص أسرة محمد صلاح دائمًا على دعمه ومؤازرته من المدرجات، بحضورهم المنتظم لمبارياته داخل الملعب.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز ليفربول على إيفرتون بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الانتصار، تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، متقدمًا بفارق خمس نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.